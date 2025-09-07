Smog e demenza: il legame invisibile

L’aria che respiriamo ogni giorno potrebbe nascondere un nemico silenzioso per il nostro cervello. Una ricerca rivoluzionaria, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, ha svelato un legame diretto e preoccupante tra l’esposizione allo smog e un aumento del rischio di sviluppare la demenza a corpi di Lewy, una delle forme più comuni di declino cognitivo.

Come lo smog “scolpisce” la demenza nel cervello

La demenza a corpi di Lewy è una malattia neurodegenerativa causata dall’accumulo anomalo di una proteina, l’alfa-sinucleina, che forma aggregati tossici nel cervello, i cosiddetti “corpi di Lewy”. Per anni, la ricerca si è concentrata sui fattori genetici, ma questo nuovo studio sposta i riflettori sull’ambiente.

Un team di scienziati della Columbia Mailman School e della Johns Hopkins ha scoperto che le microparticelle inquinanti, note come PM2.5 (generate da scarichi di veicoli, industrie e incendi), possono innescare la formazione di questi aggregati proteici dannosi. Analizzando il cervello di topi esposti a lungo termine a queste particelle, i ricercatori hanno osservato la comparsa di aggregati di alfa-sinucleina con caratteristiche uniche.

“Abbiamo identificato un nuovo ceppo di corpi di Lewy che si formano dopo l’esposizione all’inquinamento”, spiega il Dott. Xiaobo Mao, uno degli autori principali dello studio. Questa scoperta è fondamentale perché, come aggiunge, “definire questo ceppo ci permette di stabilire un bersaglio specifico per futuri farmaci”. In pratica, l’inquinamento non solo danneggia i polmoni, ma sembra essere in grado di avviare nel cervello lo stesso processo patologico alla base della demenza.

Dai dati di milioni di persone alla prova in laboratorio

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno unito due approcci. Prima, hanno analizzato i dati ospedalieri di 56,5 milioni di cittadini statunitensi in un arco di 14 anni. I risultati sono stati netti: un aumento della concentrazione di PM2.5 nell’aria è stato associato a un rischio maggiore del 12% di sviluppare demenza a corpi di Lewy e del 17% per la demenza legata al Parkinson.

Poi, sono passati alla prova del nove in laboratorio. Hanno esposto dei topi all’inquinamento da PM2.5 per dieci mesi. I topi normali hanno sviluppato atrofia cerebrale e declino cognitivo, sintomi del tutto simili a quelli umani. Sorprendentemente, i topi geneticamente modificati per non produrre la proteina alfa-sinucleina non hanno mostrato alcun cambiamento significativo, dimostrando il ruolo chiave di questa proteina nel processo. L’effetto, inoltre, si è dimostrato universale, manifestandosi con campioni di inquinamento prelevati da Stati Uniti, Europa e Cina.

“L’associazione statistica che abbiamo scoperto è persino più forte di quella riscontrata in studi precedenti”, afferma il Dott. Xiao Wu, co-autore dello studio, sottolineando come la formazione dei corpi di Lewy sia un “percorso cruciale che merita un’indagine più approfondita”.

In sintesi: Questa ricerca non lascia più dubbi: l’inquinamento atmosferico è un fattore di rischio concreto per la salute del nostro cervello. Sebbene non possiamo cambiare la nostra genetica, possiamo agire per ridurre l’esposizione a un nemico invisibile ma potente. La speranza è che questi risultati spingano la ricerca a sviluppare nuove terapie e, soprattutto, a promuovere politiche più severe per la qualità dell’aria che tutti respiriamo.

Per approfondire l’argomento e conoscere meglio le demenze e gli effetti dell’inquinamento sulla salute, puoi consultare fonti autorevoli come il sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Ministero della Salute.