Artrite: I rimedi ayurvedici funzionano?

Circa l’80% della popolazione mondiale è colpita della malattia chiamata artrite.

L’artrite è caratterizzata da infiammazione articolare. È un disturbo cronico che rende la mobilità, le attività quotidiane e la vita abbastanza difficili.

Il dolore o l’artralgia è il sintomo dominante dell’artrite, e non c’è un solo paziente con artrite che non si lamenti di dolori articolari.

L’artrite provoca l’usura delle articolazioni. Per comprendere la causa del dolore, dobbiamo dare uno sguardo alla struttura e al funzionamento di un’articolazione nel corpo umano.

Un’articolazione è circondata da una copertura protettiva chiamata capsula. Due teste ossee che si incontrano in un’articolazione si girano l’una sull’altra e i muscoli attorno all’articolazione si contraggono e si rilassano, facilitando così collettivamente il movimento delle articolazioni.

La cavità articolare è riempita di liquido sinoviale che funge da agente lubrificante e assorbe i sobbalzi o gli urti esterni. Nel punto in cui si incontrano le teste ossee, si verificano le cartilagini.

Le cartilagini svolgono un ruolo vitale nell’inibire l’attrito tra le ossa e forniscono una superficie imbottita per il movimento libero e regolare delle ossa.

Quando le cartilagini si danneggiano o si consumano a causa di fattori come l’invecchiamento, l’obesità, non possono più controllare l’attrito osseo. Le ossa si sfregano l’una contro l’altra e possono persino essere erose per formare speroni come escrescenze chiamate osteofiti.

Il risultato è un’articolazione infiammata e dolente. L’invecchiamento è un fattore importante che causa l’artrite. Con l’età, le cartilagini si indeboliscono, non possono più resistere all’usura quotidiana e iniziano a sfaldarsi.

Questa degenerazione porta alla perdita di cartilagine e all’esposizione delle ossa all’attrito. Se il peso corporeo aumenta, anche questo può portare a dolori articolari. Le cartilagini si consumano sotto il carico del peso corporeo extra, causando l’artrite.

Oltre ai suddetti due fattori, l’ereditarietà, la storia passata di lesioni o infezioni articolari traumatiche, possono nel tempo portare a dolori articolari.

La degenerazione della cartilagine è la principale causa di dolore articolare; ma anche l’accumulo di liquidi e cristalli di acido urico all’interno delle articolazioni può causare dolori articolari da artrite.

Il dolore articolare può anche verificarsi quando il sistema immunitario del corpo inizia a consumare i tessuti sani dell’articolazione. Questo è vero in caso di artrite reumatoide. Ginocchio, anca, spalla, caviglia, polso e persino colonna vertebrale sono le articolazioni vulnerabili all’attacco dell’artrite.

I sintomi principali sono: Dolore lancinante alle articolazioni, Gonfiore, Rigidità, Arrossamento della pelle, Deformità nell’area articolare, Crepitio o scricchiolio durante il movimento dell’articolazione interessata, Costipazione, Colite.

foto@Wikimedia