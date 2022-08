Attenzione ecco cosa rallenta il metabolismo dopo i 50 anni

Diverse problematiche, in particolare l’alimentazione, causano il rallentamento del metabolismo dopo i 50 anni.

Il metabolismo comprende una miriade di processi, che regolano le funzioni chimiche, la temperatura corporea, il ricambio cellulare, la digestione, la circolazione, gli ormoni e la respirazione. Il metabolismo è anche il mezzo principale per convertire ciò che mangiamo e beviamo in calorie e carburante energetico per sostenere la vita, secondo Eat This Not That.

Il metabolismo è spesso considerato sinonimo della velocità con cui utilizziamo le calorie che consumiamo per mantenere, perdere o aumentare di peso.

Ma ci sono molti fattori che influenzano il tasso metabolico, inclusi disturbi endocrini o metabolici, massa muscolare, età, sesso, genetica e livello di attività fisica.

In generale, i nutrienti o i composti negli alimenti non influenzano il metabolismo, ma alcuni alimenti unici possono contribuire ad alterare il metabolismo in determinati scenari dopo i 50 anni.

La carne grassa rallenta il metabolismo

Il consumo di proteine ​​animali ad alto contenuto di grassi, come i tagli di manzo ad alto contenuto di grassi, porta regolarmente all’accumulo di una grande quantità di grassi saturi (e alcuni grassi trans), che sono grassi alimentari indesiderati legati a trigliceridi alti.

Valori di trigliceridi superiori a 150 mg/dL possono aumentare anche i livelli di colesterolo LDL (lipoproteine ​​a bassa densità) (noto come colesterolo “cattivo”) e contribuire al rischio di sindrome metabolica.

È meglio scegliere un mix di latticini a basso contenuto di grassi e frutti di mare, in particolare proteine ​​vegetali accuratamente selezionate come fagioli, noci e semi, per soddisfare il tuo fabbisogno proteico.

Il miglio rallenta il metabolismo

La ghiandola tiroidea è responsabile di gran parte dei processi che controllano il metabolismo. Sfortunatamente per coloro che hanno una funzione tiroidea anormale come l’ipotiroidismo (compresa la malattia di Hashimoto e la tiroidite) e che hanno anche una diagnosi di carenza di iodio, alcuni alimenti possono causare problemi. Il miglio è elencato come uno di questi alimenti.

Anche i dolci rallentano il metabolismo

L’effetto collaterale più devastante dell’eccesso di cibo sui dolci è l’elevata quantità di zuccheri aggiunti. Ma gli zuccheri aggiunti, superiori a 50 grammi al giorno per la maggior parte degli adulti, sembrano anche essere associati a un aumentato rischio di malattie cardiovascolari o sindrome metabolica breve.

La sindrome cardiovascolare è associata a una serie di disturbi metabolici, tra cui glicemia elevata a digiuno, obesità addominale, trigliceridi e pressione sanguigna, nonché bassi livelli di colesterolo HDL (lipoproteina ad alta densità). Questi problemi aumentano il rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Gli esperti raccomandano di mangiare la frutta come fonte di dolcezza naturale durante i pasti o lo spuntino.

Gli alimenti trasformati e il metabolismo

L’insulino-resistenza è strettamente correlata alla sindrome metabolica e il consumo regolare di cibi “ultra-lavorati“, alimenti altamente manipolati rispetto al loro stato naturale, influenza anche l’obesità.

Esempi di alimenti ultra-elaborati includono il consumo di patatine fritte (invece di patatine fritte normali), patatine di mais (invece di mais vegano) o torta di mele (invece di mangiare una mela fresca).

Sfortunatamente, gli alimenti ultra-lavorati sono abbondanti nei negozi di alimentari e nei ristoranti, ma non devono essere eliminati completamente per mantenere una dieta sana. Avere solo una porzione di cibo altamente trasformato ogni pochi giorni per bilanciarlo, senza privarci di alcuni dei nostri cibi preferiti.