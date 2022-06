Ben Stiller incontra il presidente Zelensky, il mio eroe

La star di Hollywood ha incontrato Volodymyr Zelensky lunedì a Kiev, salutando l’attore diventato presidente come “il mio eroe” per aver raccolto il sostegno del mondo all’Ucraina di fronte all’invasione della Russia.

foto@Montclair Film, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

“È un grande onore per me… tu sei il mio eroe!“, ha affermato Ben Stiller, ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite, che ha incontrato il leader ucraino nella Giornata mondiale del rifugiato.

“Quello che hai fatto, il modo in cui hai unito il paese e il mondo, è davvero stimolante“, ha detto il l’attore americano 56enne, riferendosi agli innumerevoli discorsi di Volodymyr Zelensky al pubblico di tutto il mondo per raccogliere sostegno per la lotta del tuo paese.

All’inizio di lunedì, Stiller ha visitato il sobborgo di Irpin a Kiev, teatro di aspre battaglie all’inizio dell’invasione e il più vicino che l’esercito di Mosca sia arrivato alla capitale da quando ha inviato truppe in Ucraina a febbraio.

“Sento che è difficile capire cosa sta davvero succedendo qui se non sei stato qui“, ha detto a Zelensky.

“Ero a Irpin questa mattina… e il vero livello di distruzione, lo vedi in televisione, lo vedi sui social media, ma è un’altra cosa vederlo davvero, sentirlo e poi parlare con le persone“, ha detto .

“È molto importante per noi che le persone non dimentichino. Non è interessante parlare della guerra ogni giorno… ma per noi è molto importante“, ha detto all’attore.

Il duo ha anche riconosciuto il loro comune interesse come attori comici.