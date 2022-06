Gazprom sospende la fornitura di gas nei Paesi Bassi

La russa Gazprom ha dichiarato martedì di aver interrotto le forniture di gas ai Paesi Bassi dopo che la società energetica olandese GasTerra si è rifiutata di pagare in rubli a seguito dell’offensiva militare russa in Ucraina.

“Gazprom ha completamente interrotto le forniture di gas a GasTerra a causa del mancato pagamento in rubli“, ha affermato il colosso russo del gas in una nota.

Mosca ha chiesto ai clienti di “paesi ostili”, compresi gli Stati membri dell’UE, di pagare il gas in rubli, un modo per eludere le sanzioni finanziarie occidentali contro la sua banca centrale per il conflitto in Ucraina.

Gazprom ha affermato che al 30 maggio non aveva ricevuto pagamenti per le forniture di gas olandesi di aprile, nonostante avesse notificato a GasTerra che i pagamenti per il gas fornito dal 1 aprile dovevano essere effettuati in rubli.

Lunedì, GasTerra, in parte di proprietà statale, ha dichiarato che dovrebbe essere interrotto dopo aver “deciso di non rispettare i requisiti di pagamento unilaterale di Gazprom” poiché violerebbero le sanzioni dell’UE.

I Paesi Bassi sono gli ultimi di una serie di paesi europei colpiti da un taglio del gas russo, con la Finlandia che ha visto le sue forniture interrotte a maggio.

Gli olandesi dipendono dalla Russia per circa il 15 per cento delle loro forniture di gas, per un importo di circa sei miliardi di metri cubi all’anno, afferma il governo.

Questo è inferiore alla media dell’UE del 40 per cento, ma come altri paesi europei, i Paesi Bassi si stanno affrettando a ridurre la propria dipendenza dall’energia russa.

fonte@AFP