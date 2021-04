Biden prevede di ritirare le truppe dall’Afghanistan

Biden ha condiviso alcune parti del testo del discorso che verrà fatto oggi con i giornalisti, toccando un punto molto importante; quello legato al ritiro della truppe dall’Afghanistan.

Secondo il testo del discorso, Biden ha sottolineato che non continuerà il ciclo di espansione delle risorse militari in Afghanistan:

“Sono la quarta persona che ha presieduto in Afghanistan durante l’esistenza dei soldati americani. Non trasferirò questa responsabilità ad un quinto presidente. È TEMPO DI FINIRE LA GUERRA PIÙ LUNGA PER L’AMERICA”