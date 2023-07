Bonus di benvenuto: con o senza deposito?

Scopri la nostra breve guida per imparare quali sono le principali tipologie dei bonus di benvenuto nei casinò e come fare a scegliere il migliore per te.

Qual è la differenza tra bonus di benvenuto con e senza deposito?

Quando ci si avvicina al mondo dei casinò online, capita spesso di sentire parlare dei “bonus di benvenuto” ed esistono diverse tipologie, tra cui i “bonus con deposito” e i “bonus senza deposito”. Ecco spiegato velocemente cosa sono e quali sono i vantaggi di ognuno.

Bonus di benvenuto con deposito

Il bonus di benvenuto con deposito è un’offerta riservata ai nuovi giocatori che effettuano un deposito iniziale sul loro account del casinò. Una volta effettuato il deposito, il casinò riconoscerà un bonus corrispondente a una percentuale del valore del deposito stesso. Ad esempio, un bonus del 100% su un deposito di €50 fornirà al giocatore ulteriori €50, portando il saldo totale del conto a €100.

I bonus di benvenuto con deposito hanno alcuni vantaggi:

importi più elevati: i bonus di benvenuto con deposito tendono ad offrire importi più elevati rispetto ai bonus senza deposito, poiché il valore del bonus è legato all’importo del deposito effettuato.

maggiore flessibilità: questi bonus consentono ai giocatori di sfruttare l’importo bonus su una vasta gamma di giochi disponibili nel casinò.

condizioni più favorevoli: in molti casi, i requisiti di scommessa per i bonus con deposito possono essere più favorevoli rispetto ai bonus senza deposito.

I bonus di benvenuto con deposito possono essere soggetti a requisiti di scommessa, che richiedono al giocatore di scommettere una somma specifica prima di poter prelevare le vincite associate al bonus e possono avere una data di scadenza, dopo la quale il bonus non sarà più valido.

Bonus di benvenuto senza deposito

Il bonus di benvenuto senza deposito è un’offerta che i casinò riservano ai nuovi giocatori senza richiedere un deposito iniziale. In sostanza, il giocatore riceve un bonus gratuito semplicemente per aver creato un account.

I bonus senza deposito hanno due vantaggi:

sono senza rischio finanziario: i giocatori possono sperimentare il casinò e provare i suoi giochi senza rischiare denaro reale.

possibilità di vincita: nonostante la mancanza di un deposito, i giocatori possono vincere denaro reale utilizzando il bonus senza deposito.

I bonus senza deposito sono spesso soggetti a requisiti di scommessa più elevati rispetto ai bonus con deposito. Ciò significa che il giocatore dovrà scommettere una somma maggiore prima di poter ritirare le vincite, e alcuni casinò possono imporre un limite massimo di vincita.