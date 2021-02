Bruce Springsteen e Obama insieme in un podcast su Spotify

L’ex presidente degli Stati Uniti e la leggenda del rock americano hanno scoperto di condividere una sensibilità che può essere vissuta in un podcast fatto da entrambi.

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la leggenda della musica rock Bruce Springsteen, hanno presentato in anteprima un nuovo podcast sulla piattaforma di streaming Spotify questo lunedì, durante il quale il duo discute argomenti che vanno dalla genitorialità e il matrimonio alle questioni razziali e sociali.

Barack Obama e Bruce Springsteen (foto@Flickr)

La serie di otto episodi, chiamata Renegades: Born in the USA, è disponibile esclusivamente tramite Spotify, con due episodi in uscita questa settimana.

Nell’introduzione al primo episodio, Obama ha detto che lui, la sua famiglia e gli amici avevano discusso delle divisioni negli Stati Uniti e di come “abbiamo ritrovato la strada per una storia americana più unificante“. Uno di quegli amici, ha detto Obama, “è stato, per puro caso, il sig. Bruce Springsteen“.

“Bruce e io non avevamo molto in comune all’inizio“, ha aggiunto l’ex presidente degli Stati Uniti “Ma negli anni quello che abbiamo scoperto è che abbiamo una sensibilità comune: sul lavoro, sulla famiglia e sull’America. A modo nostro, abbiamo fatto viaggi paralleli cercando di capire questo paese che ci ha dato entrambi“.

Il podcast è stato rivelato nello stesso momento in cui Spotify ha annunciato che sarebbe stato lanciato in 85 nuovi mercati nei prossimi giorni, rendendo il servizio disponibile a più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo.