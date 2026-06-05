Il mito di Cape Fear si rinnova ufficialmente su Apple TV+ con una serie limitata che promette di far tremare anche i fan più nostalgici del cult movie. Prodotta da giganti del cinema come Martin Scorsese e Steven Spielberg, questa nuova iterazione reinterpreta una delle storie di vendetta più famose di Hollywood, debuttando sulla piattaforma il 5 giugno 2026.

Un cast da Oscar per un thriller psicologico moderno

Dimenticate per un attimo le performance storiche di Robert De Niro o Robert Mitchum. Nella versione del 2026, l’inquietante Max Cady ha il volto del premio Oscar Javier Bardem, che porta sullo schermo una ferocia persino superiore a quella dei suoi iconici predecessori.

La trama, riscritta per il XXI secolo dallo showrunner Nick Antosca (The Act, Chucky), introduce una variante cruciale rispetto ai film del 1962 e 1991. Questa volta, l’avvocata Anna Bowden (interpretata da Amy Adams) ha convinto in passato Cady a dichiararsi colpevole di omicidio. Quando l’uomo viene rilasciato perché emerge la sua innocenza, scatena una vendetta spietata contro Anna e suo marito Tom (Patrick Wilson), il pubblico ministero di quel processo.

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Atmosfera Southern Gothic e un comparto tecnico fedele

Nonostante i cambiamenti nella narrazione, che donano ai coniugi Bowden sfumature morali decisamente più complesse, l’anima dell’opera resta intatta. La serie è ambientata a Savannah, in Georgia, e conserva le classiche e tese vibrazioni Southern Gothic.

I fan storici ritroveranno anche un elemento fondamentale: l’iconica e minacciosa colonna sonora originale di Bernard Herrmann, riarrangiata per l’occasione. Proprio come le note de Lo Squalo, gli ottoni di Cape Fear continuano a preannunciare l’arrivo del pericolo imminente.

Come e quando vedere Cape Fear in streaming

I primi due episodi di Cape Fear sono disponibili su Apple TV+ da venerdì 5 giugno 2026, seguiti da un rilascio settimanale ogni venerdì.

Per accedere alla serie è necessario un abbonamento alla piattaforma Apple TV+ (disponibile a 13 dollari al mese con una prova gratuita di sette giorni per i nuovi iscritti), accessibile sia da dispositivi Apple che tramite app su Smart TV, Fire Stick, o in bundle con altri servizi come Peacock.

Se amate i thriller ad alta tensione psicologica, questo reboot si candida già a essere uno dei titoli imperdibili dell’anno.

Fonte principale: Comunicati stampa ufficiali Apple TV+ e prime recensioni/screeners della serie sviluppata da Nick Antosca.