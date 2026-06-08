L’estate delle piattaforme streaming si accende con una sfida cult: riportare sullo schermo una delle storie più inquietanti del cinema, questa volta in formato seriale. Apple TV+ lancia il guanto di sfida ai nostalgici con il remake di Cape Fear, affidando il ruolo del terrificante Max Cady a un magistrale Javier Bardem.

Un thriller psicologico firmato Scorsese e Spielberg

Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma di un progetto che vanta dietro le quinte due giganti del cinema come Martin Scorsese (che diresse la versione cult del 1991) e Steven Spielberg in veste di produttori esecutivi. La vera svolta, però, è nel cast.

Se l’interpretazione di Robert De Niro nel 1991 è rimasta impressa nella storia del cinema per la sua ferocia fisica, la versione di Javier Bardem promette di esplorare una strada diversa. Il suo Max Cady, ex detenuto scarcerato dopo 17 anni per omicidio, si preannuncia più cerebrale, sofisticato e incline a una sottile e psicologica distruzione della vita altrui. Al suo fianco troveremo Amy Adams nei panni di Anna Bowden, l’ex difensore d’ufficio che curò il suo caso e che ora si ritrova al centro di un pericoloso gioco di colpe e sospetti.

Potrebbe interessarti anche:

Le altre novità dell’estate streaming: tra grandi ritorni e scommesse

Il palinsesto estivo non si ferma al thriller psicologico. Le piattaforme principali hanno schierato i loro assi nella manica per competere con le vacanze degli spettatori:

Il ritorno di Ted Lasso (Apple TV+): Contro ogni previsione dopo la chiusura della terza stagione, Jason Sudeikis torna a vestire i panni dell’allenatore più ottimista della TV, questa volta alle prese con una squadra di calcio femminile britannica in seconda divisione.

Contro ogni previsione dopo la chiusura della terza stagione, Jason Sudeikis torna a vestire i panni dell’allenatore più ottimista della TV, questa volta alle prese con una squadra di calcio femminile britannica in seconda divisione. L’atto finale di The Bear (Disney+/FX): Arrivano gli ultimi 8 episodi per lo chef Carmy Berzatto. Con una mossa rischiosa, gli sceneggiatori mettono alla prova la brigata: Carmy lascia il ristorante, costringendo il team a inseguire la stella Michelin da solo.

Arrivano gli ultimi 8 episodi per lo chef Carmy Berzatto. Con una mossa rischiosa, gli sceneggiatori mettono alla prova la brigata: Carmy lascia il ristorante, costringendo il team a inseguire la stella Michelin da solo. Lanterns (Universo DC): Kyle Chandler interpreta un Hal Jordan brizzolato e cinico che deve addestrare la recluta John Stewart (Aaron Pierre). Il tono della serie promette di unire l’epica dei supereroi alle atmosfere investigative e cupe della prima stagione di True Detective.

Kyle Chandler interpreta un Hal Jordan brizzolato e cinico che deve addestrare la recluta John Stewart (Aaron Pierre). Il tono della serie promette di unire l’epica dei supereroi alle atmosfere investigative e cupe della prima stagione di True Detective. La storia di Larry David firmata Obama (HBO): Una serie di sketch satirici sulla storia americana prodotta dalla Higher Ground di Barack e Michelle Obama.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

La sfida delle produzioni estive è aperta. Se da un lato l’adattamento moderno di Cape Fear punta a ridefinire i confini del thriller psicologico sul piccolo schermo, dall’altro franchise storici come Star Trek: Strange New Worlds e lo spinoff di Game of Thrones si giocano il tutto per tutto per riconquistare la fiducia dei fan dopo stagioni accolte tiepidamente. La qualità della scrittura e la capacità di reggere il confronto con i cult del passato saranno i veri banchi di prova per le piattaforme.