C’è un anti-universo dove il tempo scorre al contrario

Gli scienziati hanno avanzato la teoria secondo cui al di fuori del nostro potrebbe esserci un “anti-universo“, in cui il tempo scorre all’indietro.

La teoria si basa sul fatto che la natura ha un insieme di simmetrie fondamentali, le più importanti delle quali sono carica, parità e tempo.

In particolare, se si capovolgono le cariche delle particelle in un’interazione con la loro carica opposta, si verificherà la stessa interazione (carica).

Se guardi l’immagine speculare dell’interazione, ottieni lo stesso risultato (parità) e se esegui l’interazione indietro nel tempo, sembra lo stesso (tempo).

A volte ci sono violazioni di queste simmetrie, ma i fisici non hanno mai osservato una violazione della combinazione di tutte e tre le simmetrie contemporaneamente.

Questa simmetria fondamentale è stata chiamata CPT per quanto riguarda carica, parità e tempo.

In un nuovo articolo pubblicato su Annals of Physics, un team di scienziati propone di estendere questo concetto di simmetria combinata all’intero universo, suggerendo che l’universo primordiale era piccolo, caldo e denso e così uniforme che il tempo era sia indietro che avanti simmetrico.

Sulla base di questo concetto, l’idea del nostro universo, dove l’evoluzione avanza nel tempo, dovrebbe essere ampliata per includere un’immagine speculare che si sposta indietro nel tempo.

La teoria può spiegare l’esistenza della materia oscura.

Gli scienziati ipotizzano che potrebbe essere una particella invisibile che interagisce solo attraverso la gravità e che offre un gemello delle tre varietà conosciute di neutrini nel nostro universo: il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau.

Tutte e tre queste varietà di neutrini sono descritte come mancine a causa della direzione di rotazione rispetto al movimento e tutte le altre particelle conosciute in fisica hanno versioni sia per mancini che per destrimani.

Se l’universo obbedisse alle regole del CPT, richiederebbe l’esistenza di almeno un giusto tipo di neutrino.

I ricercatori hanno scoperto che le condizioni create con un tale universo significavano che era pieno di neutrini destri, abbastanza per l’esistenza della materia oscura.

La teoria implica che non ci sarebbe bisogno dell’espansione dell’universo dopo il Big Bang, perché un universo CPT “osservante” si espanderebbe naturalmente e si riempirebbe di particelle.

fonte@esoreiter