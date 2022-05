C’è una vecchia malattia che minaccia di nuovo i bambini, ecco qual è

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) hanno messo in guardia da quella che descrivono come una “tempesta perfetta” per un’epidemia di morbillo tra i bambini.

I casi di morbillo aumentano tra i bambini

Le due organizzazioni hanno affermato che i casi di morbillo in tutto il mondo sono aumentati del 79% nei primi due mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Circa 17.338 casi di morbillo sono stati segnalati in tutto il mondo a gennaio e febbraio 2022, rispetto ai 9.665 casi negli stessi due mesi del 2021, secondo quanto riportato da Sky News Arabia.

I paesi con i focolai più grandi includono Somalia, Yemen, Nigeria, Afghanistan ed Etiopia.

Le statistiche hanno mostrato che 21 principali focolai della malattia si sono diffusi negli ultimi 12 mesi, da aprile 2021 ad aprile 2022, e la maggior parte di essi è stata segnalata in Africa e nella regione del Mediterraneo orientale, ed è probabile che questo numero sia molto più alto.

L’Africa ha registrato un aumento del 400% dei tassi di infezione da morbillo, raggiungendo oltre 17.000 casi tra gennaio e marzo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che l’aumento dei casi è “un segnale preoccupante dell’aumento del rischio di diffusione di malattie prevenibili con il vaccino” e ha avvertito di un “focolaio più ampio che colpisce milioni di bambini“.

Ha osservato che le interruzioni associate all’epidemia di Coronavirus e la disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini lasciano i bambini senza protezione dalle malattie prevenibili con i vaccini, come il morbillo.

“Poiché il morbillo è una malattia altamente contagiosa, i casi tendono ad emergere rapidamente quando i livelli di vaccinazione sono bassi“.

“Le agenzie temono che i focolai di morbillo possano anche avvertire di focolai di altre malattie che non si diffondono rapidamente“, ha affermato l’organizzazione.

Il morbillo è una malattia virale che si diffonde nell’aria, è altamente contagiosa e può essere pericolosa e causare complicazioni per la salute, soprattutto nei bambini di età inferiore ai 5 ann