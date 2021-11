Charlene di Monaco migliora, il mistero della sua malattia

Venerdì 19 novembre per assistere al galà di chiusura della Giornata Nazionale Monegasca Alberto II era dunque ben circondato, in assenza della moglie Charlene. Per l’occasione si è recato anche il fratello di quest’ultimo, Sean Wittstock.

La principessa è finalmente tornata dalla sua famiglia. Per la gioia dei suoi figli, del marito e dei monegaschi in generale.

Ma la sua lotta per recuperare tutte le sue energie non è ancora finita. Dovrà riposare e combattere perché ha perso molto peso.

Tutti i monegaschi attendevano con impazienza il ritorno della principessa Charlene di Monaco. Infatti, dopo otto lunghi mesi trascorsi nel suo paese natale, in Sud Africa, era giunto il momento per lei di tornare.

Tanto più che i media non hanno esitato a lanciare voci di divorzio con il principe Alberto. Tra la mancanza dei figli, del marito e i rumors, si può dire che l’ex campionessa di nuoto sta vivendo un anno complicato.

Inoltre, appena arrivata a Monaco, è nuovamente costretta ad isolarsi per riprendersi. La fine della sua convalescenza non è ancora finita, tutt’altro.

Il principe Alberto ha detto che sua moglie soffriva di una grave stanchezza “emotiva e fisica“.

La Principessa Charlene di Monaco è stata colpita da gravissimi problemi ORL. Non poteva prendere l’aereo, motivo per cui è rimasta bloccata nel suo paese natale, lontana dalla sua famiglia.

Quando arriva a Monaco, la bella bionda è diversa. Un viso stanco, una figura scarna, un nuovo colore di capelli castani e un compagno a quattro zampe tra le braccia.

Pochi giorni dopo il suo ritorno, c’è stata la festa nazionale di Monaco. Sfortunatamente, non è stata in grado di presentarsi sul balcone del palazzo come gli altri membri della famiglia reale.

Il principe Alberto ha dichiarato al magazine People:

“Era consapevole che l’unica cosa da fare era riposare e seguire un vero trattamento medico controllato“.

Ma il suo stretto entourage tira fuori gli artigli e desidera fornire dettagli. Infatti, non può permettere che si dicano cose che non sono la verità.

Di conseguenza, sulla rivista Page Six , le testimonianze indicano che “è ingiusto che Charlene sia descritta come affetta da qualche tipo di problema mentale o emotivo“.

foto@Wikimedia