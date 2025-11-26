Aldo, Giovanni e Giacomo sono un trio comico amatissimo in Italia. Dal teatro alla TV, fino al cinema, hanno saputo conquistare il pubblico con uno stile unico e inconfondibile. Ecco l’elenco completo dei film che hanno realizzato insieme, in ordine cronologico.

1. Tre uomini e una gamba (1997)

Il loro esordio al cinema. Una commedia on the road ricca di gag memorabili. Il film racconta il viaggio di tre amici verso il matrimonio di uno di loro, portando con sé una gamba di legno dallo strano valore.

2. Così è la vita (1998)

Un detenuto evade con due poliziotti. Situazioni surreali e comicità intelligente si intrecciano in un’avventura originale. Il film mescola azione e riflessione in modo brillante.

3. Chiedimi se sono felice (2000)

Considerato da molti il loro miglior film. Racconta la storia di tre amici che inseguono il sogno del teatro. Tra momenti comici e drammatici, offre una visione sincera dell’amicizia e delle ambizioni.

4. La leggenda di Al, John e Jack (2002)

Ambientato nell’America degli anni ’50. I tre interpretano dei gangster pasticcioni alle prese con una missione assurda. Il film si distingue per l’ambientazione curata e lo stile da commedia noir.

5. Tu la conosci Claudia? (2004)

Una commedia degli equivoci basata su una donna contesa da tre uomini. Il film esplora relazioni e malintesi con il solito tocco ironico e surreale.

6. Il cosmo sul comò (2008)

Una serie di sketch comici scollegati tra loro. Un ritorno alle origini teatrali del trio. Ogni episodio esplora temi esistenziali e situazioni paradossali, sempre con il sorriso.

7. La banda dei Babbi Natale (2010)

Tre uomini vestiti da Babbo Natale vengono arrestati la notte di Natale. Tra equivoci e flashback, emerge la vera storia. Un film natalizio divertente e commovente.

8. Il ricco, il povero e il maggiordomo (2014)

Tre personaggi molto diversi finiscono a vivere sotto lo stesso tetto. Il film riflette sulla crisi economica con leggerezza e umorismo, offrendo anche spunti di riflessione.

9. Fuga da Reuma Park (2016)

Ambientato in un futuro distopico, racconta la fuga da una casa di riposo. Il film gioca con l’idea dell’invecchiamento, tra sogni e ricordi. Un mix di malinconia e comicità.

10. Odio l’estate (2020)

Tre famiglie si ritrovano per sbaglio in vacanza nella stessa casa. Il film ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Mostra il lato più umano e affettuoso del trio.

Conclusione

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno saputo reinventarsi in ogni film, mantenendo intatto il loro stile. La loro comicità è sempre stata riconoscibile, fatta di ironia intelligente, umanità e affetto. Ogni loro opera è un piccolo cult del cinema italiano.