La domanda su cosa pensa la Chiesa del Rinnovamento nello Spirito Santo tocca un nervo spirituale e storico cruciale nella Chiesa Cattolica post-Concilio Vaticano II. Non è solo un movimento tra i tanti, ma una vera e propria “corrente di grazia” – come l’ha definita Papa Francesco – che ha segnato un ritorno all’enfasi sui carismi dello Spirito Santo e sulla loro manifestazione nella vita ordinaria dei fedeli. L’analisi della posizione della Chiesa si dipana tra approvazione ufficiale, incoraggiamento pastorale e moniti all’equilibrio dottrinale.

Un Dono Post-Conciliare Riconosciuto

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (spesso abbreviato in RnS) non è un’invenzione moderna o un’eresia, ma una realtà riconosciuta e incastonata nel cuore della Chiesa. I Pontefici, da Paolo VI in poi, hanno sempre accolto il RnS, riconoscendolo come un “dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa in questo nostro tempo” (San Giovanni Paolo II, Udienza del 14 marzo 2002).

Il movimento nasce negli Stati Uniti, a Pittsburgh, nel 1967, e si diffonde rapidamente nel mondo, giungendo in Italia nei primi anni ’70. La sua esperienza centrale è il cosiddetto “Battesimo nello Spirito Santo” (o “effusione dello Spirito”), un’esperienza spirituale che porta a riscoprire in modo vivo e personale la grazia ricevuta nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione. La Chiesa non ha mai messo in discussione l’autenticità di questa esperienza; al contrario, la vede come un potente risveglio della fede personale, una spinta propulsiva alla nuova evangelizzazione.

L’Associazione privata di fedeli “Rinnovamento nello Spirito Santo” in Italia è ufficialmente riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) con l’approvazione del suo Statuto, un passo fondamentale che attesta la piena comunione con la gerarchia ecclesiastica.

L’Adesione dei Papi: Da “Scuola di Samba” a Forza Evangelizzatrice

Le parole dei Papi sono le fonti più autorevoli per capire la posizione della Chiesa. Paolo VI, accogliendo i carismatici già nel 1975 in Vaticano, parlò di un’opportunità per la Chiesa di ringiovanire e di una necessità per la sua spiritualità.

Papa Francesco ha avuto un rapporto particolare con il Rinnovamento. Come ha confessato lui stesso, inizialmente a Buenos Aires aveva dei dubbi, arrivando a definire i carismatici una “scuola di samba” (Discorso alla 37ª Convocazione Nazionale del RnS, 1° giugno 2014). Tuttavia, con l’avanzare della conoscenza, ha poi compreso il grande bene che il Rinnovamento Carismatico fa alla Chiesa. Le sue raccomandazioni sono chiare e definiscono il profilo che il RnS deve mantenere:

Centralità di Gesù: L’obiettivo è l’incontro vivo e personale con Cristo. Ecumenismo spirituale: Il Rinnovamento Carismatico, essendo una “corrente di grazia”, per sua natura è ecumenico e unisce i cristiani di diverse confessioni nella preghiera e nell’azione dello Spirito (come ricordato dal Papa stesso nel 2015). Vicino ai poveri: Un vero rinnovamento deve manifestarsi nella Diaconia della carità, toccando “nella loro carne la carne ferita di Gesù” nei bisognosi.

Il Santo Padre, in occasione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento Carismatico nel 2017 a Piazza San Pietro, ha ribadito: “Voi siete dispensatori della grazia di Dio, non controllori”, un monito a non “ingabbiare” lo Spirito Santo in strutture rigide o protagonismi personali. Questo sottolinea la fiducia della Sede Apostolica nella vitalità del movimento, pur raccomandando l’obbedienza all’autorità ecclesiastica.

I Punti Chiave Sotto la Lente Dottrinale

Nonostante la piena approvazione, la Dottrina della Fede e i Vescovi hanno da sempre vigilato su alcuni aspetti teologici e pratici per garantire l’aderenza alla Tradizione:

Il Battesimo nello Spirito : Questo non è un nuovo sacramento, ma, come precisano i documenti del Rinnovamento stesso e l’insegnamento della Chiesa, è la riscoperta vitale e sperimentale della grazia sacramentale già posseduta. È una “nuova effusione” che rende operanti i doni ricevuti in modo dormiente.

: Questo non è un nuovo sacramento, ma, come precisano i documenti del Rinnovamento stesso e l’insegnamento della Chiesa, è la della grazia sacramentale già posseduta. È una “nuova effusione” che rende operanti i doni ricevuti in modo dormiente. I Carismi e l’Istituzione : Il RnS si distingue per la manifestazione dei carismi (lingue, guarigione, profezia), doni straordinari e ordinari descritti da San Paolo (cfr. 1 Cor 12, 4-11). La Chiesa Cattolica riconosce che l’aspetto istituzionale e quello carismatico sono coessenziali alla sua costituzione dogmatica (come ha affermato San Giovanni Paolo II). Nessun carisma può essere in opposizione all’autorità o alla dottrina.

: Il RnS si distingue per la manifestazione dei carismi (lingue, guarigione, profezia), doni straordinari e ordinari descritti da San Paolo (cfr. 1 Cor 12, 4-11). La Chiesa Cattolica riconosce che alla sua costituzione dogmatica (come ha affermato San Giovanni Paolo II). Nessun carisma può essere in opposizione all’autorità o alla dottrina. Linguaggio e Metodi: Si incoraggia l’uso di un linguaggio umile, basato sulla Parola di Dio (come esortato da Papa Francesco, che raccomanda di avere sempre la Bibbia in mano), e di evitare spettacolarizzazioni o emotivismi che possano oscurare la verità della fede.

In sintesi, la posizione della Chiesa sul Rinnovamento nello Spirito Santo è di caloroso e ufficiale sostegno, vedendolo come un frutto maturo del Concilio Vaticano II e una grande risorsa per il rinnovamento spirituale e missionario di tutto il popolo di Dio. Il messaggio è chiaro: libertà e gioia nel manifestare lo Spirito, ma sempre in piena obbedienza al Vescovo e al Magistero della Chiesa. Il Rinnovamento deve rimanere una “corrente di grazia” che irriga tutta la Chiesa, e non un fiume separato o una setta.

FAQ (Domande Frequenti)

1. Il Rinnovamento nello Spirito è un movimento protestante o è cattolico?

Il Rinnovamento nello Spirito Santo è pienamente cattolico e riconosciuto dalla Chiesa universale e dalle singole Conferenze Episcopali. Fa parte della più ampia corrente spirituale del Rinnovamento Carismatico, che in effetti è diffusa in diverse confessioni cristiane. Tuttavia, il RnS Cattolico vive questa esperienza in piena comunione con il Magistero e i Sacramenti, a partire dall’Eucaristia.

2. Cosa si intende per “Battesimo nello Spirito Santo”?

Non si tratta di un nuovo sacramento. È un’esperienza di grazia che rende viva ed efficace l’azione dello Spirito Santo, i cui doni erano stati ricevuti in forma latente nei sacramenti del Battesimo e della Cresima. Porta a una rinnovata consapevolezza della presenza di Dio, a una preghiera più intensa e a un desiderio di evangelizzazione, in linea con le promesse di Cristo.

3. Perché il RnS usa il “canto in lingue” e i “carismi di guarigione”?

Questi sono i carismi biblici descritti da San Paolo (1 Corinzi 12). La Chiesa Cattolica riconosce che lo Spirito Santo continua a elargire questi doni. L’uso deve avvenire in modo ordinato e sottomesso al giudizio dei Pastori (Vescovi e Sacerdoti), per la santificazione dei fedeli e la crescita della comunità, come previsto dai documenti ufficiali e dalle esortazioni dei Papi.