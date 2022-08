Ci sono dei cibi che possono sciogliere il grasso addominale

Esistono dei gruppi di alimenti che combinati in una normale dieta possono aiutare a sciogliere il grasso addominale.

Se vuoi sciogliere il grasso della pancia ostinato, tutto ciò che devi fare è combinare questi gruppi di alimenti, ognuno dei quali aiuta a combattere l’infiammazione, aumentare il metabolismo e, soprattutto, disattivare i geni del grasso e invertire la tendenza del tuo corpo ad immagazzinare grasso.

Gli alimenti migliori per sciogliere il grasso della pancia sono progettati per fornire proteine ​​e fibre e grassi sani in ogni pasto per aiutare ad aumentare il metabolismo e combattere la fame, aumenteranno i livelli di macronutrienti per disattivare i meccanismi genetici di immagazzinamento dei grassi, riducendo al contempo gli zuccheri in eccesso.

Quali sono gli alimenti che ci aiutano a sciogliere il grasso addominale

Le uova sono la migliore fonte alimentare di colina vitamina B, un nutriente essenziale utilizzato per costruire tutte le membrane cellulari del corpo. Con ulteriori ricerche sui meccanismi dei geni adiposi, il valore delle uova è aumentato. La carenza di colina è direttamente collegata ai geni che causano l’accumulo di grasso viscerale, soprattutto nel fegato.

Ulteriori ricerche stanno iniziando a dimostrare che alcuni frutti combattono meglio il grasso della pancia rispetto ad altri, e tutti i frutti principali hanno una cosa in comune; I frutti rossi includono pompelmo rosso rubino, ciliegie, lamponi, fragole, mele, meloni e pesche.

Sebbene possa sembrare controintuitivo aggiungere grasso a un pasto se stai cercando di perdere grasso, mangiare una porzione moderata di grassi insaturi, come quelli che si trovano nell’olio d’oliva, negli avocado e nelle noci, può prevenire gli spuntini e mantenerti sazio, regolando i tuoi ormoni. Uno studio pubblicato su Nutrition Journal ha rilevato che i partecipanti che hanno mangiato mezzo avocado fresco a pranzo hanno riportato un desiderio ridotto del 40% di mangiare per ore dopo.

I cereali hanno una cattiva reputazione per il loro contenuto di carboidrati e più studi stanno esaminando gli effetti del glutine, la proteina nel grano, non solo come causa di aumento di peso, ma per potenziali effetti sulla salute a lungo termine come l’Alzheimer e le malattie cardiache.

Ma non tutti i cereali sono uguali: i cereali integrali senza glutine come la quinoa contengono un nutriente chiamato betaina, un aminoacido che influisce positivamente sul meccanismo genetico dell’insulino-resistenza e del grasso viscerale.

Alcuni dei migliori alimenti per sciogliere i grassi includono fagioli, lenticchie, avena, quinoa e riso integrale, che contengono magnesio e cromo, due nutrienti che combattono il cortisolo (l’ormone dello stress che dirige il grasso a essere immagazzinato intorno alla vita) e mantengono la produzione di insulina ( alti livelli dell’ormone incoraggiano anche la perdita di grasso) .

Quando mangi proteine, il tuo corpo deve spendere molte calorie per digerirle: circa 25 calorie per ogni 100 calorie che mangi (rispetto alle sole 10-15 calorie di grassi e carboidrati).

Uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha mostrato che un pasto ricco di proteine ​​rispetto ai carboidrati aumenta il senso di sazietà sopprimendo l’ormone stimolante la fame.