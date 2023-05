Quando si tratta di gustare delizie fredde come gelato, granite ecc., c’è un inconveniente che può rovinare il divertimento: il temuto “congelamento del cervello“, un mal di testa improvviso e lancinante anticipato da un brivido.

Come mangiare cibi freddi senza effetto congelamento del cervello (Foto@Pixabay)

Ma cosa causa realmente questo fenomeno e come possiamo evitarlo o farlo passare più velocemente? Il neuroscienziato Kristofer Rau della Virginia Tech ci spiega la scienza dietro a questi mal di testa e ci fornisce alcuni consigli utili.

Il “congelamento del cervello” è il dolore intenso che si prova occasionalmente alla testa quando si consuma qualcosa di molto freddo. Il nostro cervello ha il compito di mantenere alcune parti del nostro corpo a una temperatura specifica, e la testa è particolarmente importante in questo senso. Quando viene stimolata dal freddo, il cervello cerca di riscaldare rapidamente l’area aumentando il flusso di sangue caldo attraverso i vasi sanguigni nel palato.

Tuttavia, l’espansione improvvisa dei vasi sanguigni viene interpretata come dolore dalle terminazioni nervose nel palato. Anche se il dolore può essere intenso, è una risposta naturale del cervello per proteggerci, anche se in questo caso non c’è alcun danno reale. Fortunatamente, il “congelamento del cervello” dovrebbe scomparire entro pochi secondi o un minuto.

Se si avverte il “congelamento del cervello“, ci sono alcuni rimedi utili per alleviare il fastidio. Si può bere qualcosa a temperatura ambiente o spingere la lingua contro il palato per riscaldare rapidamente l’area interessata. Inoltre, è possibile ridurre la probabilità di sperimentare il “congelamento del cervello” consumando cibi freddi più lentamente, dando al corpo il tempo di adattarsi.

Tuttavia, se si desidera evitare completamente questa fastidiosa sensazione, l’unico modo è evitare di consumare cibi e bevande estremamente freddi. Tuttavia, privarsi di gelati e ghiaccioli durante l’estate sembrerebbe un po’ triste, quindi probabilmente vale la pena rischiare di tanto in tanto un “congelamento del cervello”.

In conclusione, comprendere la scienza dietro al “congelamento del cervello” ci aiuta a trovare modi per gustare i cibi freddi senza subire mal di testa spiacevoli. Seguendo alcuni consigli, come consumare lentamente i cibi freddi o riscaldare il palato, possiamo goderci un trattamento rinfrescante senza dover affrontare il fastidio del “congelamento del cervello”.

Fonte@VT