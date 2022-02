Come ridurre la dipendenza da smartphone

L’utilizzo degli smartphone è diventato parte della nostra vita quotidiana ed ha reso alcune persone dipendenti dal telefono.

Molte persone vorrebbero ridurre l’uso degli smartphone e gli esperti affermano che esistono modi efficaci per farlo.

Ecco alcuni metodi per ridurre la dipendenza da smartphone

Cerca di rendere il tuo smartphone meno interessante, ad esempio impostando lo schermo in scala di grigi o disattivando le notifiche.

Puoi anche riorganizzare periodicamente le app sul tuo telefono in modo che siano più difficili da trovare e meno propensi a essere tentati in un ciclo sconsiderato di controllo e ricontrollo per abitudine.

Consiglia anche di eliminare alcuni tipi di app, in particolare quelle che sai di avere difficoltà ad evitare (o se non desideri eliminare queste app, puoi spostarle sull’ultima schermata del telefono per renderla meno pratica).

Se le app che aggiungono valore alla tua vita sono le stesse da cui ti senti dipendente, i medici hanno raccomandato di utilizzare i suggerimenti menzionati.

“La domanda che dovresti porti con gli schermi è: ‘Cosa posso fare adesso?’ C’è qualcosa che potrei fare che sarebbe meglio per me? “Questo è più importante che mai ora a causa della quantità di tempo che siamo stati costretti a trascorrere sugli schermi durante la pandemia“.

Le persone che fanno un uso eccessivo del telefono possono notare inizialmente sintomi di astinenza, come irritabilità o irrequietezza, ma nel tempo inizieranno a sentirsi meglio.