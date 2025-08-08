Cellulare spiato: guida per riconoscerlo e difendersi

Hai la sensazione che qualcuno ti stia osservando attraverso il tuo smartphone? Potrebbe non essere solo un’impressione. Gli stalkerware, software spia quasi invisibili, rappresentano una minaccia concreta e sempre più diffusa. Vediamo insieme come operano, quali segnali non sottovalutare e come puoi proteggere efficacemente la tua privacy.

Stalkerware: l’spia invisibile nel tuo telefono

Il termine “stalkerware” si riferisce a software e app installati di nascosto su un dispositivo per spiare le attività del proprietario. Come evidenziato da Camilo Gutiérrez, responsabile del Laboratorio di Ricerca di ESET America Latina, questi programmi possono avere un controllo quasi totale sul tuo cellulare. Sono in grado di registrare chiamate e messaggi, tracciare la tua posizione in tempo reale, sbirciare nella cronologia web e persino attivare a tua insaputa la fotocamera o il microfono.

Spesso questi strumenti vengono commercializzati come soluzioni per il controllo parentale o la sicurezza familiare. Tuttavia, come afferma Gutiérrez, “si tratta di tattiche di marketing ingannevoli, perché il loro utilizzo spesso viola la privacy della vittima”. Piattaforme come mSpy , SpyX , Cocospy e altre simili sono purtroppo utilizzate di frequente in contesti di relazioni abusive e controllo coercitivo. I dati di ESET sono eloquenti: l’uso di questi software è aumentato del 48% tra il 2019 e il 2020, a testimonianza di un fenomeno preoccupante e in continua crescita.

I campanelli d’allarme e le contromisure efficaci

Nonostante siano progettati per agire nell’ombra, gli stalkerware lasciano delle tracce. Se il tuo cellulare ha iniziato a comportarsi in modo strano, potrebbe essere il momento di indagare. Ecco alcuni segnali a cui prestare la massima attenzione:

Surriscaldamento anomalo: Il dispositivo si scalda più del solito, anche quando non lo stai usando intensamente.

Il dispositivo si scalda più del solito, anche quando non lo stai usando intensamente. Batteria a terra: La carica della batteria si esaurisce molto più rapidamente del normale, senza un apparente motivo.

La carica della batteria si esaurisce molto più rapidamente del normale, senza un apparente motivo. Consumo dati inspiegabile: Noti picchi improvvisi e ingiustificati nell’utilizzo dei dati mobili.

Noti picchi improvvisi e ingiustificati nell’utilizzo dei dati mobili. Prestazioni ridotte: Il telefono è diventato lento, si blocca o le app si chiudono da sole.

Il telefono è diventato lento, si blocca o le app si chiudono da sole. App sconosciute: Trovi installate applicazioni che non ricordi assolutamente di aver scaricato.

Il controllo più importante, però, riguarda i permessi. Controlla quali autorizzazioni hai concesso alle tue app: un’applicazione per le previsioni del tempo ha davvero bisogno di accedere al tuo microfono e alla tua rubrica? Se noti richieste eccessive e sospette, è un chiaro segnale di allarme.

Conclusione e come approfondire

Prendere coscienza del rischio è il primo e fondamentale passo per proteggersi. Se sospetti di avere il telefono sotto controllo, agisci subito. La soluzione più drastica ma efficace è il ripristino alle impostazioni di fabbrica (ricordati di fare prima un backup dei tuoi dati essenziali). Subito dopo, cambia tutte le password dei tuoi account (email, social, home banking) e attiva l’autenticazione a due fattori ovunque sia possibile per aggiungere un livello di sicurezza extra.

Per saperne di più e ottenere supporto, puoi consultare siti autorevoli e specializzati nella lotta a questo fenomeno.

Coalition Against Stalkerware: Un’alleanza globale di esperti e organizzazioni per combattere gli stalkerware.

Un’alleanza globale di esperti e organizzazioni per combattere gli stalkerware. Polizia Postale e delle Comunicazioni: Il portale ufficiale con consigli e la possibilità di segnalare reati informatici.