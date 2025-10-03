Non si tratta solo di ridurre le bollette, ma di fare la nostra parte per l’ambiente. Risparmiare energia è una combinazione di piccoli accorgimenti quotidiani e, se possibile, investimenti a lungo termine sull’efficienza della casa.
Ecco le azioni più efficaci per tagliare i consumi di luce e gas:
1. Agire sul Riscaldamento (e Raffrescamento)
Il clima interno è la voce che incide di più sui consumi, specialmente in Italia dove il riscaldamento rappresenta una fetta importante della spesa energetica domestica.
- Imposta il Termostato Correttamente: Mantenere la temperatura interna a 19−20∘C d’inverno è l’ideale per la salute e il portafoglio. Ogni grado in più può aumentare i consumi del 5−10%. Allo stesso modo, in estate, evita di scendere sotto i 25−26∘C con il condizionatore e utilizza la funzione deumidificazione, che rinfresca senza consumare quanto l’aria condizionata.
- Isola gli Ambienti: Chiudi tapparelle, persiane o tende termiche di notte in inverno per limitare la dispersione di calore. Assicurati che non ci siano spifferi da infissi vecchi (un buon infisso a doppio vetro può ridurre le dispersioni termiche fino al 40%).
- Ottimizza i Radiatori: Non coprire i termosifoni con tende o mobili; il calore deve circolare liberamente. Installare un pannello riflettente tra la parete esterna e il radiatore aiuta a reindirizzare il calore all’interno dell’ambiente.
- Manutenzione della Caldaia: Una caldaia ben manutenuta (la legge prevede controlli regolari) lavora con maggiore efficienza e consuma meno gas.
2. Consumo Consapevole degli Elettrodomestici
Gli elettrodomestici, in media, sono responsabili di oltre la metà del consumo elettrico domestico.
- Sfrutta lo Stand-by Kill: Dispositivi come TV, decoder o caricabatterie lasciati collegati assorbono i cosiddetti “carichi fantasma”. Usa ciabatte con interruttore per spegnere completamente più apparecchi con un solo gesto. Si stima che l’eliminazione dello stand-by possa portare a un risparmio annuo significativo.
- Carico Pieno e Programmi Eco: Fai funzionare lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice solo quando sono a pieno carico. Prediligi i programmi a basse temperature (ad esempio, 40∘C anziché 60∘C) e la modalità Eco: impiega più tempo ma il consumo complessivo di energia è inferiore.
- Occhio al Frigorifero: Impostalo a 4∘C per il frigo e −18∘C per il congelatore; temperature più fredde sono inutili e sprecano energia. Posizionalo lontano da fonti di calore (come il forno) e lascia uno spazio di circa 10 cm tra il retro e il muro per una corretta ventilazione.
- Cottura Intelligente: Usa sempre i coperchi sulle pentole per ridurre i tempi di cottura (risparmiando fino al 30% di energia) e, quando possibile, preferisci il microonde al forno tradizionale, che è un grande consumatore di energia.
3. Illuminazione e Piccoli Cambiamenti
Anche se non sembra, l’illuminazione e le nostre abitudini fanno una grande differenza.
- Passa al LED: Sostituisci tutte le vecchie lampadine con quelle a LED. Consumano circa l’80% in meno rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza e hanno una durata molto superiore.
- Sfrutta la Luce Naturale: Tieni tende e persiane aperte di giorno per massimizzare l’ingresso della luce solare e ritardare l’accensione delle luci artificiali. Colori chiari per pareti e arredi riflettono meglio la luce.
- Docce Veloci: La produzione di acqua calda è energivora. Preferire la doccia al bagno riduce notevolmente il consumo di acqua e, di conseguenza, l’energia (gas o elettricità) necessaria per scaldarla. Installare un riduttore di flusso sui rubinetti può abbattere ulteriormente gli sprechi.
4. Investimenti di Lungo Periodo
Per un impatto maggiore e duraturo sui consumi, è cruciale agire sull’efficienza strutturale della casa:
- Classe Energetica Alta: Quando devi sostituire un elettrodomestico (frigorifero, lavatrice, ecc.), scegli sempre un modello con la classe energetica A (il sistema di etichettatura europeo è cambiato nel 2021). L’investimento iniziale è maggiore, ma il risparmio sulla bolletta lo ammortizza nel tempo.
- Isolamento Edilizio: Interventi come il cappotto termico o la sostituzione degli infissi migliorano drasticamente l’efficienza energetica della casa, riducendo le dispersioni e il fabbisogno di riscaldamento/raffrescamento.
- Energie Rinnovabili: L’installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico permette di produrre autonomamente energia elettrica o acqua calda, azzerando i costi correlati. In Italia, sono spesso disponibili agevolazioni fiscali (come l’Ecobonus) che rendono questi interventi più accessibili, come illustrato dall’Agenzia delle Entrate.
Adottando queste misure, non solo vedrai calare l’importo della bolletta, ma contribuirai attivamente a una maggiore sostenibilità complessiva.
FAQ sul Risparmio Energetico
Qual è l’impatto dello stand-by sui consumi annuali?
Lasciare gli apparecchi in modalità stand-by genera i cosiddetti “consumi fantasma”. Si stima che questi possano arrivare a incidere per circa il 10-15% sulla bolletta elettrica annuale di una famiglia media. Utilizzare una ciabatta con interruttore per spegnere TV, console e computer è la soluzione più rapida per eliminare questi sprechi inutili.
Perché la temperatura a 19∘C è consigliata per il riscaldamento?
Gli esperti del settore energetico raccomandano di non superare i 19∘C (con tolleranza di ±2∘C). Mantenere un grado in meno può far risparmiare circa il 5% sui costi del gas. Questa temperatura garantisce un comfort termico ottimale ed è in linea con le indicazioni per il contenimento dei consumi energetici in inverno.
Conviene davvero sostituire gli elettrodomestici vecchi?
Assolutamente sì. Un elettrodomestico molto datato (ad esempio un frigorifero di 15 anni fa) ha un’efficienza notevolmente inferiore rispetto ai modelli di nuova classe energetica A. La differenza nei consumi può essere notevole, e il risparmio in bolletta nel tempo ripaga ampiamente la spesa per l’acquisto di un nuovo modello ad alta efficienza.
Come posso risparmiare sull’acqua calda?
Il modo più semplice è installare un riduttore di flusso (o aeratore) sui rubinetti e sul soffione della doccia. Questi dispositivi miscelano l’acqua con l’aria, riducendo il flusso idrico senza compromettere il comfort, permettendo così di usare meno acqua calda e, di conseguenza, meno energia per riscaldarla.