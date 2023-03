Come riutilizzare la cera delle candele per creare nuove candele

Se hai delle candele che hanno finito di bruciare, non buttarle via! Puoi riutilizzare la cera per creare delle nuove candele! È un modo divertente e creativo per riciclare e riutilizzare la cera delle candele.

Per iniziare, prendi una pentola e riempila con acqua calda. Quindi, metti la cera delle candele nella pentola e lascia che si sciolga. Una volta che la cera è sciolta, prendi una forma di candela e riempila con la cera fusa. Quindi, inserisci uno stoppino nella forma e lascia che la cera si solidifichi.

Una volta che la cera è solidificata, puoi aggiungere delle decorazioni come fiori, conchiglie o altri oggetti. Puoi anche aggiungere delle fragranze come vaniglia, cannella o limone per dare alla tua candela un profumo delizioso.

Come riutilizzare la cera delle candele (Foto@Pixabay)

Come riutilizzare la cera delle candele per fare una cera per lucidare

La cera delle candele è un ottimo modo per dare una rinfrescata ai tuoi mobili e renderli più luminosi.

Per iniziare, prendi una piccola quantità di cera delle candele e scioglila in un pentolino a bagnomaria. Quando la cera è completamente sciolta, prendi un panno morbido e immergilo nella cera. Quindi, strofina delicatamente il panno sui mobili per lucidarli.

Una volta che hai finito di lucidare, lascia che la cera si asciughi e poi rimuovila con un panno morbido. La cera delle candele è un ottimo modo per dare una rinfrescata ai tuoi mobili e renderli più luminosi. Quindi, non buttare via la cera delle candele, riutilizzala per lucidare i tuoi mobili!

Come riutilizzare la cera delle candele per fare una cera per sigillare e impermeabilizzare

È un modo semplice e divertente per riciclare e riutilizzare gli oggetti che hai già.

Per iniziare, prendi una pentola e riempila con la cera delle candele. Metti la pentola sul fuoco e lascia che la cera si sciolga. Quando la cera è completamente liquida, aggiungi un po’ di olio di lino o di oliva. Mescola bene e lascia che la miscela si raffreddi.

Una volta che la cera si è raffreddata, prendi un pennello e applica la cera su qualsiasi superficie che desideri sigillare e impermeabilizzare. La cera creerà una barriera protettiva che impedirà all’acqua di penetrare.

Riciclare la cera delle candele è un modo divertente e creativo per riutilizzare gli oggetti che hai già. E ora che hai la tua cera per sigillare e impermeabilizzare, puoi usarla per proteggere qualsiasi cosa tu desideri!

Come riutilizzare la cera delle candele per fare una cera per lucidare le scarpe

La cera delle candele è un ottimo modo per dare una bella lucentezza alle tue scarpe. Per iniziare, prendi una candela e fai sciogliere la cera su una superficie resistente al calore. Quando la cera è sciolta, prendi un panno morbido e strofina la cera sulla superficie delle tue scarpe. Assicurati di strofinare con movimenti circolari in modo da distribuire uniformemente la cera. Una volta che hai finito, lascia che la cera si asciughi e poi lucidare le scarpe con un panno morbido. La cera delle candele renderà le tue scarpe lucenti come nuove!