Come si fa una richiesta di accesso agli atti

L’accesso agli atti amministrativi è un diritto fondamentale per i cittadini, le imprese e tutti coloro che hanno un interesse legittimo a prendere visione o estrarre copia di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Ma come si formula e si presenta correttamente una richiesta di accesso agli atti? Questa guida dettagliata ti fornirà tutte le informazioni necessarie per navigare il processo con successo.

È importante distinguere l’accesso agli atti (disciplinato dalla Legge 241/1990) dall’accesso civico semplice e dall’accesso civico generalizzato (disciplinati dal D.Lgs. 33/2013). Sebbene tutti mirino alla trasparenza, si differenziano per presupposti, finalità e modalità. Qui ci concentreremo sull’accesso agli atti amministrativi classico.

1. Comprendere i Presupposti: L’Interesse Legittimo

Il primo e più importante requisito per presentare una richiesta di accesso agli atti è la sussistenza di un interesse legittimo da parte del richiedente. Questo significa che l’accesso deve essere finalizzato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, diretta e concreta.

Esempi di interesse legittimo: Un cittadino che vuole contestare una multa, un’impresa che partecipa a una gara d’appalto e vuole visionare gli atti della concorrenza, un privato che intende verificare la legittimità di un permesso di costruire rilasciato a terzi che lo riguarda.

Cosa NON è interesse legittimo: La mera curiosità, l'interesse generico alla trasparenza (per il quale esiste l'accesso civico generalizzato).

2. Identificare l’Amministrazione e gli Atti Desiderati

Prima di redigere la richiesta, è fondamentale sapere:

Qual è l’Amministrazione competente? La richiesta va indirizzata all’ente pubblico (Comune, Regione, Ministero, ASL, ecc.) che ha formato o detiene gli atti di tuo interesse.

Quali sono esattamente gli atti che vuoi visionare o di cui vuoi ottenere copia? Sii il più specifico possibile. Indicare il numero di protocollo, la data, l'oggetto dell'atto o il procedimento a cui si riferisce facilita notevolmente l'Amministrazione nell'individuazione dei documenti. Se non conosci dettagli precisi, descrivi l'oggetto del tuo interesse in modo chiaro.

3. Redigere la Richiesta: Contenuto Essenziale

La richiesta non richiede formule sacramentali, ma deve contenere alcuni elementi indispensabili:

Dati del richiedente: Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, recapiti (telefono, email).

Indicazione chiara dell'interesse legittimo: Devi spiegare in modo conciso ma esauriente il motivo per cui hai diritto ad accedere agli atti. Collega il tuo interesse a una situazione giuridicamente rilevante.

Identificazione degli atti: Descrivi in modo preciso i documenti o gli atti di cui chiedi l'accesso.

Modalità di accesso desiderata: Specifica se intendi visionare gli atti (accesso informale), estrarne copia (accesso formale) o entrambi. In caso di copia, puoi richiedere copie semplici o autenticate (queste ultime comportano un costo maggiore).

Data e firma del richiedente.

Eventuale delega: Se la richiesta è presentata tramite un delegato, allega la delega firmata e copia del documento d'identità del delegante.

Suggerimento: Molte Amministrazioni mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale dei moduli predefiniti per le richieste di accesso agli atti. L’utilizzo di questi moduli è consigliato in quanto guidano il richiedente nella compilazione e assicurano la presenza di tutti i dati necessari.

4. Modalità di Presentazione della Richiesta

La richiesta può essere presentata con diverse modalità:

PEC (Posta Elettronica Certificata): È il metodo più consigliato in quanto fornisce prova legale di invio e ricezione. Assicurati di inviare da un indirizzo PEC.

Raccomandata A/R: Metodo tradizionale, offre comunque prova di invio e ricezione.

Consegna a mano: Presso l'ufficio protocollo dell'Amministrazione competente, richiedendo una ricevuta di avvenuta consegna.

Fax o Email semplice: Generalmente sconsigliati per l'assenza di certezza legale sulla ricezione. Possono essere accettati se l'Amministrazione li riconosce espressamente per le richieste.

Indirizza la richiesta all’ufficio competente o al Responsabile del Procedimento se conosci l’ufficio che ha formato l’atto. Altrimenti, inviala all’ufficio protocollo generale dell’Ente.

5. Il Procedimento e i Termini di Risposta

Una volta presentata la richiesta, l’Amministrazione ha:

30 giorni per concludere il procedimento, accogliendo o negando la richiesta.

per concludere il procedimento, accogliendo o negando la richiesta. Comunicazione ai controinteressati: Se l’Amministrazione identifica soggetti (persone fisiche o giuridiche) che potrebbero subire un pregiudizio dalla divulgazione degli atti, deve darne comunicazione a questi controinteressati. I controinteressati hanno 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare eventuali osservazioni motivate. In questo caso, il termine di 30 giorni per la decisione è sospeso fino alla ricezione delle osservazioni o allo spirare del termine.

Accoglimento: Se la richiesta è accolta, l'Amministrazione indica le modalità e i tempi per la visione degli atti o il ritiro delle copie. I costi per le copie sono a carico del richiedente.

Se la richiesta è accolta, l’Amministrazione indica le modalità e i tempi per la visione degli atti o il ritiro delle copie. I costi per le copie sono a carico del richiedente. Diniego o limitazione: Il diniego (totale o parziale) deve essere motivato e indicare i riferimenti normativi che giustificano la limitazione o il rifiuto dell’accesso.

6. Cosa Fare in Caso di Diniego o Silenzio

Se l’Amministrazione nega l’accesso o non risponde nei termini previsti (silenzio-rigetto), il richiedente può:

Ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): Entro 30 giorni dalla conoscenza del diniego espresso, o dalla formazione del silenzio-rigetto.

Ricorrere al Difensore Civico Regionale o Provinciale (ove istituito): Questa è un'alternativa più informale e meno costosa rispetto al TAR, utile per tentare una mediazione. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni. La sua decisione non è vincolante per l'Amministrazione, ma ha un peso morale e reputazionale.

: Questa è un’alternativa più informale e meno costosa rispetto al TAR, utile per tentare una mediazione. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni. La sua decisione non è vincolante per l’Amministrazione, ma ha un peso morale e reputazionale. In caso di diniego di accesso a documenti relativi a dati personali o sanitari: è possibile ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

Conclusioni: Un Diritto Fondamentale ma Specifico

L’accesso agli atti è un pilastro della trasparenza amministrativa e un diritto essenziale per la tutela dei propri interessi. Comprendere la sua specificità, i presupposti (l’interesse legittimo) e le modalità procedurali è fondamentale per esercitarlo efficacemente. Seguendo questi passaggi, potrai presentare la tua richiesta in modo corretto e far valere i tuoi diritti di accesso.

