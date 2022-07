Conosci i sintomi della glicemia alta

Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete, molte delle quali non riescono a rendersi conto dei sintomi che preannunciano una glicemia alta.

Uno studio condotto a maggio 2019 con la partecipazione di esperti di diverse prestigiose università tra cui Heidelberg Institute for Global Health, University of Heidelberg (Germania), Department of Global Health and Population, Harvard TH Chan School of Public Health, Boston (USA), ha rilevato che la metà dei diabetici sembra non essere a conoscenza di una grave condizione di salute e quindi non segue alcun sistema per controllare i livelli di zucchero nel sangue, secondo Timesnownews.

Scondo l’American Dermatological Association (AADA), il diabete può colpire molte parti del corpo, compresa la pelle. Quando il diabete colpisce la pelle, è spesso un segno che i livelli di zucchero nel sangue (glucosio) sono troppo alti.

Ciò potrebbe significare una delle due condizioni di salute, indipendentemente dal fatto che tu abbia il diabete o il prediabete non diagnosticato o che il tuo trattamento del diabete debba essere modificato.

Ci sono molti segni sulla pelle, sulle dita dei piedi, sotto e sopra gli occhi, ecc. che è necessario controllare i livelli di zucchero nel sangue e di insulina, ma principalmente si mostrano con allergie, scottature solari o persino pelle “impura”.

L’American Diabetes Association (ADA) afferma che uno dei segni sul collo e sulle ascelle può essere un segnale di avvertimento di livelli di zucchero nel sangue pericolosamente alti. I due segnali di pericolo sul collo e sulle ascelle sono:

Macchie gialle, rosse o marroni sulla pelle

È una condizione della pelle che inizia sotto forma di piccole protuberanze in rilievo simili a brufoli e successivamente si trasforma in chiazze di pelle gonfia e dura, e le macchie possono essere di colore giallo, rosso o marrone, ma se appaiono sotto forma di rosso, macchie gonfie e dure sulle gambe, si chiama necrosi grassa.

La pelle intorno appare lucida e simile alla porcellana ed è spesso pruriginosa e dolorosa, poi diventa cirrosa e diminuisce di attività.

Un’area più scura della pelle che sembra vellutata

Una macchia scura (o striscia) di pelle vellutata sulla parte posteriore del collo, sulle ascelle, sull’inguine o altrove potrebbe significare che hai troppa insulina nel sangue, e questo è spesso un segno di prediabete.

Se noti uno dei suddetti segnali di pericolo sulla tua pelle, è ora di parlare con il tuo medico, poiché il diabete può causare molti altri problemi della pelle.

La maggior parte dei problemi della pelle sono innocui, ma anche quelli minori possono diventare seri nei diabetici. Il medico si assicurerà che i livelli di zucchero nel sangue siano controllati e il trattamento venga somministrato di conseguenza.

Le persone con diabete raramente presentano sintomi significativi, motivo per cui la condizione è spesso trascurata come benigna. Se non trattata, la condizione lascia il paziente vulnerabile allo sviluppo e all’esacerbazione di complicanze cardiovascolari.