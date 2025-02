Cosa guardare se ti è piaciuto Squid Game

Se Squid Game ti ha lasciato con il fiato sospeso e vuoi trovare altre serie simili, sei nel posto giusto. Il fenomeno sudcoreano di Netflix ha conquistato milioni di spettatori con il suo mix di suspense, critica sociale e giochi mortali. Se cerchi altri contenuti con dinamiche simili, ecco una selezione di serie e film che potrebbero piacerti.

1. Alice in Borderland – La versione giapponese di Squid Game?

Se ti ha affascinato l’aspetto survival e il mistero dietro i giochi mortali, Alice in Borderland è la serie perfetta per te. Basata sul manga di Haro Aso, segue tre amici che si ritrovano improvvisamente in una Tokyo deserta, costretti a partecipare a giochi pericolosi per sopravvivere.

Perché guardarla?

Atmosfera adrenalinica simile a Squid Game.

Giochi d’intelligenza e strategia con un’alta posta in gioco.

Effetti visivi curati e un’ambientazione distopica affascinante.

Dove vederlo: Disponibile su Netflix.

2. Liar Game – Psicologia e inganni in una sfida mentale

Se ti piacciono le storie dove l’intelligenza conta più della forza fisica, Liar Game potrebbe conquistarti. Basata su un manga, la serie racconta di una giovane donna coinvolta in un gioco psicologico in cui deve evitare di essere ingannata dagli altri partecipanti.

Cosa la rende interessante?

Nessuna violenza fisica, ma tanta manipolazione e strategia.

Un’analisi profonda della natura umana e della fiducia.

Un’atmosfera tesa e coinvolgente.

Dove vederlo: Disponibile su vari servizi di streaming asiatici.

3. Battle Royale – Il film che ha ispirato tutto

Prima di Squid Game e persino di Hunger Games, c’era Battle Royale, un film giapponese del 2000 diretto da Kinji Fukasaku. In questa storia distopica, una classe di studenti viene mandata su un’isola e costretta a eliminarsi a vicenda fino a che non ne rimane uno solo.

Motivi per vederlo

Un classico del genere survival.

Scene d’azione intense e una trama che tiene col fiato sospeso.

Una forte critica sociale alla competizione estrema.

Dove vederlo: Disponibile su Amazon Prime Video e altre piattaforme.

4. Sweet Home – Horror e sopravvivenza in un condominio

Se ami il mix tra thriller e horror, Sweet Home è la scelta perfetta. Basata su un webtoon coreano, la serie racconta di un gruppo di persone intrappolate in un complesso residenziale mentre mostri terrificanti cercano di ucciderli.

Perché guardarla?

Un’ambientazione claustrofobica simile a quella dei dormitori di Squid Game.

Mostri spaventosi e una trama ricca di colpi di scena.

Un altro grande successo coreano su Netflix.

Dove vederlo: Disponibile su Netflix.

5. Kingdom – La fusione perfetta tra zombie e politica

Se ti è piaciuta la critica sociale di Squid Game, devi assolutamente guardare Kingdom. Ambientata nella Corea medievale, la serie racconta di un principe che scopre un’epidemia zombie mentre cerca di salvare il suo regno dalla corruzione politica.

Cosa la rende speciale?

Un mix di azione, intrighi politici e horror.

Costumi e scenografie incredibili.

Una narrazione avvincente e originale.

Dove vederlo: Disponibile su Netflix.

6. Parasite – Il capolavoro vincitore dell’Oscar

Anche se Parasite non è una serie survival, ha molti elementi che potrebbero attrarre i fan di Squid Game, come la lotta di classe e la critica alle disuguaglianze sociali. Diretto da Bong Joon-ho, il film racconta la storia di una famiglia povera che si infiltra nella vita di una famiglia ricca con conseguenze drammatiche.

Motivi per vederlo

Una satira sociale potente e ben realizzata.

Un mix di suspense, dramma e umorismo nero.

Uno dei film coreani più acclamati di sempre.

Dove vederlo: Disponibile su Amazon Prime Video e altre piattaforme on demand.

7. 3% – Il reality show distopico brasiliano

Se cerchi una storia simile a Squid Game ma con una prospettiva diversa, prova 3%, una serie brasiliana ambientata in un futuro distopico in cui solo il 3% della popolazione può accedere a una vita migliore attraverso prove estreme.

Perché guardarla?

Un concetto simile a Squid Game con sfide selettive.

Una forte componente politica e sociale.

Tensione crescente e dinamiche psicologiche interessanti.

Dove vederlo: Disponibile su Netflix.

Conclusione

Se sei rimasto affascinato dall’intensità e dalla critica sociale di Squid Game, queste serie e film sapranno tenerti incollato allo schermo. Dalle storie di sopravvivenza estrema a quelle che analizzano le disuguaglianze sociali, ogni titolo offre una prospettiva unica e avvincente. Buona visione!