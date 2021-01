Covid-19, la variante del Regno Unito sembra essere anche più mortale

La nuova variante del coronavirus che si sta diffondendo nel Regno Unito, sembra essere più mortale, ha rivelato Patrick Vallance, principale consulente scientifico del governo.

Parlando a una conferenza stampa questo pomeriggio, Patrick ha detto che la nuova variante è più pericolosa.

La variante più vecchia aveva un tasso di mortalità di circa 10 su 1000 degli ultrasessantenni. La nuova variante sembra avere un tasso di mortalità di 13 o 14 su 1000.

Tuttavia, gli scienziati ritengono che i vaccini utilizzati nel Regno Unito offrano una buona protezione dal virus.

Il principale consulente scientifico del Regno Unito ha affermato che la variante del coronavirus emersa nel Kent è “una variante comune che comprende un numero significativo di casi” e si trasmette fino al 70% più facilmente rispetto al virus originale.

Ha dichiarato a una conferenza stampa di Downing Street: “Pensiamo che trasmetta tra il 30% e il 70% più facilmente rispetto alla vecchia variante. Non capiamo ancora perché sia ​​così“.

“Non ha differenze in termini di distribuzione per età … può colpire chiunque a qualsiasi età, in modo simile al virus originale.“

Ha aggiunto che tra le persone che sono risultate positive al Covid-19, ci sono “prove che ci sia un aumento del rischio” di morte per coloro che hanno la nuova variante rispetto al vecchio virus.

Il consulente governativo ha avvertito, tuttavia, che questo si basa su prove che “non sono ancora forti” e non ci sono “prove reali di un aumento della mortalità” tra i ricoverati in ospedale dalla variante.

“Questi dati sono attualmente incerti e non abbiamo una buona stima della natura precisa o addirittura se si tratta di un aumento complessivo, ma sembra che lo sia“, ha aggiunto.