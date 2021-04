Cuore a rischio se noti questi sintomi

Mantenere la salute del cuore è una delle cose più importanti per garantirti una vita sana e sana, oggi le malattie cardiache sono diffuse tra vecchi e giovani.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ci sono alcuni avvertimenti fisici che la salute del tuo cuore potrebbe essere in difficoltà a lungo termine e il tuo cuore potrebbe essere a rischio se noti una crescita gialla sulla pelle chiamata a “xantoma“, un segno di colesterolo alto nel tuo corpo.

Il Center for Disease Control and Prevention (CDC) avverte che mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo, lipoproteine ​​a bassa densità (LDL) nel flusso sanguigno, è un passo importante per mantenere la salute del cuore, soprattutto per ridurre il rischio di infarto cardiaco o ictus.

La presenza di quantità elevate nel colesterolo delle lipoproteine ​​a bassa densità, che è il colesterolo “cattivo”, rispetto al colesterolo “buono” delle lipoproteine ​​ad alta densità di solito non ha sintomi e deve essere monitorato con esami del sangue regolari.

La CDC avverte che in alcuni casi sul corpo compaiono avvertenze fisiche di colesterolo alto e alcune persone sviluppano una crescita giallastra sulla loro pelle chiamata xantoma, che riguarda depositi ricchi di colesterolo, e le persone con xantoma possono soffrire di alti livelli di colesterolo in il sangue.

Secondo il Mount Sinai Hospital di New York, gli xantomi sono protuberanze sulla pelle che possono variare da meno di un centimetro a più di tre pollici di diametro. Le lesioni possono apparire ovunque sul corpo, ma di solito sono macchiate su gomiti, articolazioni, tendini , ginocchia, mani, piedi o glutei.