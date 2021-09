Daniel Craig pensa al futuro di 007, dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’ultima pellicola della saga.

L’attore rilascia presto il suo nuovo e ultimo film come Agente 007 e condivide la sua opinione su chi non dovrebbe ereditare il ruolo di James Bond.

Daniel Craig , il famoso attore che ha interpretato James Bond al cinema negli ultimi anni, presenta in anteprima il primo ottobre il suo nuovo e ultimo film come il famoso Agente 007.

“No Time to Die“, un film che vedrà finalmente la luce dopo numerosi ritardi per la pandemia di Covid-19.

Anche se prima di salutare il personaggio, Craig ha voluto condividere la sua opinione su chi non dovrebbe ereditare il ruolo di un personaggio così iconico, escludendo attrici e attori di colore.

Lo ha spiegato in una recente intervista a Radio Times.

Daniel Craig e la sua opinione sul successore di 007

Il personaggio divenuto ormai un’icona del cinema per decenni, potrebbe mai essere interpretato da una donna e soprattutto a questo punto della saga, potrebbe essere interpretato da un attore di colore.

Secondo Craig, James Bond dovrebbe sempre essere interpretato da un uomo dall’aspetto caucasico:

“La risposta è molto semplice. Ci dovrebbero semplicemente essere ruoli migliori per le donne e gli artisti di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci un ruolo altrettanto allettante come James Bond, ma fatto apposta per una donna?” dice l’attore.

Certo, si tratta di affermazioni che sicuramente solleveranno polemiche tra il grande pubblico; ricordiamo che negli ultimi tempi Hollywood ha optato per una maggiore inclusione di razze e generi, cambiando entrambi gli aspetti in personaggi diversi.

“No time to Die” (Non c’è tempo per morire), il nuovo e tanto atteso film di James Bond, esce nelle sale il prossimo 1 ottobre 2021 e rappresenterà l’addio di Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto più famoso del cinema.

Fonte@Radio Times