Diabete e danni al cervello, come si verificano

Il diabete colpisce la vita dei suoi pazienti in molti modi che non si limitano a diversi effetti fisici, ma la condizione può estendersi a molti disturbi mentali ed emotivi, al punto che rispetto alla popolazione generale, la prevalenza della depressione è fino a tre volte nei pazienti con diabete di tipo 1 e due volte superiore nei pazienti con diabete di tipo 2.

Il portale Indian Express spiega, attraverso un consulente in salute mentale e scienze comportamentali, che il cervello usa il glucosio per tutti i suoi processi, inclusi memoria, emozioni, pensiero e comportamento.

Oltre alla nostra pelle, i nostri occhi e i nostri piedi, il nostro cervello è anche influenzato dalla quantità di glucosio utilizzata in esso.

Il glucosio in eccesso scorre attraverso i nostri corpi, il che spiega il suo grande impatto su tutti gli aspetti del lavoro del corpo.

Il disagio psicologico causato dal diabete

Il disagio causato dal diabete è una risposta emotiva alla malattia e si verifica quando qualcuno si sente oppresso.

Il fattore psicologico negativo nel diabete è un po’ più comune per le persone che assumono insulina, perchè si manifesta ogni giorno la paura delle complicazioni, l’angoscia causata dal diabete può trasformarsi in depressione se tali sentimenti persistono per un po’ e non scompaiono.

Alcune delle altre cause di disagio psicologico tra i diabetici derivano anche dagli effetti dell’ansia finanziaria, come i costi delle terapie, nonché dagli effetti sociali o dall’isolamento sociale della condizione, come lo stigma, la discriminazione, l’affrontare reazioni inutili dagli altri o per mancanza di comprensione.

Il diabete può peggiorare in una condizione di depressione

Avere il diabete può causare una condizione problematica chiamata ‘distress diabetico‘ che condivide alcune caratteristiche di depressione, stress e ansia.

Le persone con diabete hanno da due a tre volte più probabilità di essere depresse rispetto alle persone senza diabete. Inoltre, solo dal 25% al ​​50% delle persone con diabete che soffrono di depressione viene diagnosticato e curato.

Gli specialisti offrono alcuni consigli in questo settore, in primis il primo passo per affrontare il disagio è che i pazienti devono ricordare che la malattia colpisce un numero molto elevato di persone e che non devono incolpare se stessi per questo.

Inoltre i pazienti dovrebbero anche ricordare che i livelli di zucchero sono solo un numero, quindi dovrebbero lasciar perdere subito dei risultati impossibili da raggiungere, specialmente dopo un esame del sangue, e fissare obiettivi più piccoli e più realistici.

Dovrebbero smettere di usare frasi come zucchero “buono” o “cattivo” e parlare invece di zucchero alto o basso, sostenendo di rimanere in contatto con il proprio medico.

Come gestire la salute mentale con una diagnosi di diabete

Adattarsi a un nuovo stile di vita sano prima di tutto: Segui una dieta sana ed equilibrata per mantenere i livelli di zucchero nel sangue.

Esercizio e yoga che aiutano a ridurre lo stress e migliorare il tuo stato emotivo. Stabilisci obiettivi raggiungibili per la gestione del diabete e cerca di raggiungerli.

Evita di assumere troppa pressione, soprattutto su piccoli problemi. La gestione della depressione da diabete include anche l’uso di farmaci antidepressivi, terapie psicologiche come la terapia cognitivo comportamentale, terapie di supporto, terapie personalizzate, tecniche di rilassamento, esercizi di consapevolezza e procedure di stimolazione cerebrale.