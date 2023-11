Djokovic si racconta tra famiglia eCoach

Quanto può durare la carriera di un tennista? Il limite massimo plausibilmente è intorno ai

quarant’anni e su questo siamo più o meno tutti d’accordo ma la vera domanda è quanto

può durare la carriera di un tennista che punta ad arrivare al massimo? Rispondere a questo

è decisamente più difficile ma c’è da preoccuparsi meno: grazie ad atleti come Novaj

Djokovic rispondere sarà ben presto più facile.

All’interno di una ricca intervista fatta con Eurosport, il tennista serbo ha raccontato un po’ i

retroscena del suo successo come professionista nonostante si avvicini a quello che in molti

giudicano il limite ultimo del tennista. Pochissimi sono i giocatori che nonostante l’età

continuano a racimolare vittorie e risultati, con davvero una manciata di nomi.

Per Novak il trucco sta, in primis, nel circondarsi delle persone giuste e nel fare le azioni

giuste; vediamo insieme chi sono queste e quali sono le cose giuste che hanno trasformato

il giocatore in un pluricampione della disciplina.

Questione di maestri e motivazione

Per un campione il sapersi rinnovare, saper rinnovare il suo fisico, saper rinnovare le sue

strategie, sono tutte cose indispensabili. Djokovic, probabilmente, l’ha capito prima di altri

ed è per questo che non ha fatto altro che continuare a collezionare record su record

durante la sua carriera. Dopo aver superato i trentacinque anni, però, anche a suo dire le

cose si sono fatte più difficili e parte del motivo per cui è rimasto sulla cresta dell’onda è

legata alla figura di Goran Ivanisevic, il coach del serbo.

Grande amico del giocatore e coach instancabile, per Novak la figura di Goran è

indispensabile perché funge da mentore e motivatore. Dopo aver vinto tutto quello che si

poteva vincere e aver dimostrato di essere uno dei migliori della storia, Novak si è sentito

privato delle energie per continuare a dare il massimo quando gioca; la figura di Goran e il

team che lavora con lui serve esattamente a trovare ancora nuovi stimoli con il quale

portare avanti il percorso sportivo.

Tra famiglia e altri sport

Altra parte importante del percorso motivazionale per Novak viene direttamente da ciò che

ha di più vicino: la famiglia. Con due bambini e una moglie che ama molto, il giocatore serbo

ha dichiarato di essere sempre molto triste di lasciarli temporaneamente per andare a

giocare i tornei. Quando sceglie di partecipare a un evento, però, lo fa con la

consapevolezza di dover dare ancora più valore alle sue azioni. Questo può significare solo

una cosa: quando Djokovic partecipa a un torneo lo fa per vincerlo.

La famiglia, poi, è doppiamente importante: il riposo che intercorre tra i vari tornei a cui il

tennista serbo partecipa viene passato solitamente proprio tra i suoi cari, motivo per cui

per lui è di massima importanza vivere ogni momento lontano dal circuito professionistico

nella maniera migliore possibile.

E quando non gioca a Tennis o sta con la famiglia che fa Djoko? Cerca di primeggiare

in altri sport! Sempre nell’intervista il giocatore ha spiegato come negli ultimi anni si sia

interessato al golf (partecipando alla Ryder cup) o al basket (diventando sempre più

appassionato di Eurolega); non male per uno dei più grandi giocatori del tennis moderno!

