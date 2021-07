Dolore alle gambe, sintomo di colesterolo alto

Dopo una diagnosi confermata di colesterolo alto , si consiglia di riformare alcuni aspetti del proprio stile di vita per abbassarne i livelli.

Il rapporto avverte che queste complicazioni possono portare all’amputazione se non trattate.

Sfortunatamente, l’accumulo di colesterolo all’inizio non mostra sintomi . I sintomi compaiono solo se i livelli di colesterolo costantemente elevati portano all’indurimento e al restringimento delle arterie, avverte la Society for Vascular Surgery . Secondo il NHS, potresti provare dolore quando cammini se i livelli di colesterolo alti restringono le arterie delle gambe .

Le abitudini di vita non salutari di solito portano alla crescita di questi depositi di grasso nel sangue , sebbene la condizione genetica possa anche causare il colesterolo alto . Se non trattati, i depositi di colesterolo possono ostruire le arterie, che a loro volta possono portare alla formazione di coaguli di sangue , un precursore di un infarto .

Il colesterolo alto è conosciuto come un “killer silenzioso” a causa dell’assenza di sintomi. Tuttavia, livelli anormalmente elevati di colesterolo possono causare cambiamenti significativi nel corpo .

I ricercatori in Giappone hanno stabilito un nuovo record mondiale per la velocità di Internet di 319 terabyte al secondo. Un team di ricercatori dell’Istituto nazionale giapponese di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni ha utilizzato un’avanzata tecnologia in fibra ottica a quattro core con un diametro esterno standard di 0,125 […]