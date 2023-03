Fare di tutta l’erba un fascio, significato e spiegazione

Certo, ti spiego volentieri. Il modo di dire “fare di tutta l’erba un fascio” significa generalizzare eccessivamente, senza considerare le differenze e le sfumature tra le varie cose o persone che si vogliono raggruppare.

Fare di tutta l’erba un fascio significato (Foto@Pixabay)

Origine del modo di dire

Le origini di questo modo di dire sono legate al mondo contadino, in particolare alla raccolta delle erbe nei campi. I contadini dovevano raccogliere le erbe per nutrire il bestiame, ma non tutte le erbe erano uguali: alcune erano buone e altre cattive. Per questo, i contadini dovevano fare una cernita tra le erbe, separando quelle buone da quelle cattive.

Se invece raccoglievano tutte le erbe insieme, senza distinzione, facevano un lavoro superficiale e poco utile. Da qui nacque il detto “fare di tutta l’erba un fascio”, per indicare chi non fa le dovute distinzioni e generalizza troppo.

Se qualcuno dice: “Tutti i politici sono corrotti”, sta facendo di tutta l’erba un fascio, perché sta generalizzando e non considerando le differenze tra i vari politici. In questo caso, sarebbe più corretto dire: “Alcuni politici sono corrotti”, oppure: “Questo politico è corrotto”.

Se qualcuno dice: “Tutti i bambini sono rumorosi”, sta facendo di tutta l’erba un fascio, perché sta generalizzando e non considerando le differenze tra i vari bambini. In questo caso, sarebbe più corretto dire: “Alcuni bambini sono rumorosi”, oppure: “Questo bambino è rumoroso”.

Questo modo di dire è abbastanza usato nella lingua italiana, soprattutto per criticare chi generalizza troppo e non fa le dovute distinzioni. Si può usare in diversi contesti, come la politica, la società, la cultura, ecc. Per esempio, si potrebbe dire: “Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio e pensare che tutti gli immigrati siano criminali”, oppure: “Non è giusto fare di tutta l’erba un fascio e dire che tutti i libri sono noiosi”.

Ci sono altri modi di dire con lo stesso significato di fare di tutta l’erba un fascio. Per esempio, si può dire: “Mettere tutto nello stesso calderone”, “Mettere tutto nello stesso sacco”, “Mettere tutti sullo stesso piano”, “Mettere tutti nella stessa barca”, ecc. Tutti questi modi di dire indicano l’azione di generalizzare e non considerare le differenze e le sfumature tra le cose o le persone che si vogliono raggruppare.

Questo modo di dire esiste anche in altre lingue, anche se non sempre con la stessa immagine. Per esempio, in inglese si può dire “to paint everyone with the same brush” (dipingere tutti con lo stesso pennello) o “to throw the baby out with the bathwater” (gettare via il bambino con l’acqua sporca).

In francese si può dire “mettre tout le monde dans le même panier” (mettere tutti nello stesso cesto) o “jeter le bébé avec l’eau du bain” (gettare via il bambino con l’acqua del bagno).

In spagnolo si può dire “meter a todos en el mismo saco” (mettere tutti nello stesso sacco) o “tirar el niño con el agua sucia” (gettare via il bambino con l’acqua sporca).