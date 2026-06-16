Passare ore a fare scrolling infinito sulle piattaforme alla ricerca del film giusto è un classico del fine settimana. Per fortuna, i cataloghi di Netflix, Disney+, Prime Video e delle principali piattaforme streaming si sono appena arricchiti con novità che spaziano dall’horror più folle alle commedie romantiche inaspettate.

Dai brividi di Osgood Perkins all’action-horror con Zazie Beetz

Se amate le atmosfere tese e il cinema di genere, ci sono due titoli che meritano assolutamente la vostra attenzione. Il primo è Keeper, il nuovo folk horror diretto da Osgood Perkins (reduce dal successo di Longlegs). La trama vede Tatiana Maslany nei panni di Liz, una donna che si concede un weekend romantico in uno sperduto cottage isolato con il fidanzato medico. Ben presto, però, l’idillio si trasforma in un incubo a causa di inquietanti visioni violente.

Per chi cerca invece qualcosa di più movimentato e dissacrante, la scelta ideale è They Will Kill You. Definito come una via di mezzo tra Kill Bill, Finché morte non ci separi e un cartone animato dei Looney Tunes, il film ha per protagonista Zazie Beetz. L’attrice interpreta una ex detenuta che accetta un lavoro come governante in un lussuoso palazzo di Manhattan, per poi scoprire che l’edificio è la sede di una setta satanica intenzionata a sacrificarla.

Commedie e romance insoliti: le coppie che non ti aspetti

Se il vostro obiettivo è il puro intrattenimento leggero, ma non banale, ci sono due proposte davvero particolari:

Office Romance: Jennifer Lopez torna al suo genere d’elezione, la commedia romantica, ma questa volta è affiancata da una spalla d’eccezione: Brett Goldstein (l’amato Roy Kent di Ted Lasso), che ha anche co-scritto la sceneggiatura. La storia ruota attorno a una determinata CEO di una compagnia aerea e al suo avvocato aziendale britannico, pronti a rischiare il posto di lavoro per amore.

Jennifer Lopez torna al suo genere d’elezione, la commedia romantica, ma questa volta è affiancata da una spalla d’eccezione: Brett Goldstein (l’amato Roy Kent di Ted Lasso), che ha anche co-scritto la sceneggiatura. La storia ruota attorno a una determinata CEO di una compagnia aerea e al suo avvocato aziendale britannico, pronti a rischiare il posto di lavoro per amore. Pillion: Un dramma erotico dai toni taglienti che vede l’inedita coppia formata da Harry Melling (Harry Potter) e Alexander Skarsgård (Succession). Il film esplora la complessa dinamica BDSM tra un timido ragazzo inglese e un enigmatico motociclista.

Animazione d’autore e documentari imperdibili

Il cinema d’animazione non è solo per bambini, e le ultime uscite lo dimostrano chiaramente. Gli amanti dello stop-motion non possono perdersi il messicano I Am Frankelda, un fantasy gotico e musicale che strizza l’occhio allo stile di Guillermo del Toro. Su Disney+ arriva invece Hoppers, una bizzarra commedia fantascientifica prodotta da Pixar in cui una ragazza “trasferisce” la propria mente nel corpo di un castoro robotico per salvare la natura da un sindaco avido (doppiato da Jon Hamm).

Sul fronte documentari, spiccano due giganti dello spettacolo americano: da un lato EPiC: Elvis Presley in Concert, firmato da Baz Luhrmann con filmati inediti delle esibizioni a Las Vegas tra il 1969 e il 1976; dall’altro Lorne, un ritratto intimo e inedito firmato da Morgan Neville su Lorne Michaels, il misterioso e storico creatore del Saturday Night Live.