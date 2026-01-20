Dopo la sconfitta con CM Punk, il wrestler irlandese ha regalato un gesto unico al suo pubblico.

La puntata di WWE RAW del 19 gennaio 2026 si è chiusa con una sconfitta per Finn Bálor.

Nel main event ha perso contro CM Punk nel match per il WWE World Heavyweight Championship.

Per il pubblico di Belfast, però, la serata non è finita lì.

Dopo la chiusura ufficiale dello show, Finn Bálor è rimasto sul ring.

Il wrestler irlandese ha preso il microfono.

Ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto fin dagli inizi.

Ha parlato del significato di tornare a lottare nella sua terra.

Ha ricordato quanto Belfast sia stata importante nella sua carriera.

Poi ha salutato uno per uno i fan delle prime file.

Ha firmato magliette, scattato foto e stretto mani.

Molti presenti hanno ripreso la scena con il telefono.

I video sono circolati subito sui social.

Per chi era lì, è stato il vero momento della serata.

Un gesto semplice, ma molto sentito.

Nonostante la sconfitta sul ring, Finn Bálor ha chiuso RAW da protagonista.

Con un ringraziamento che ha reso speciale il suo ritorno a casa.

