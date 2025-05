Fortnite bloccato di nuovo su iPhone: Apple non approva l’aggiornamento, nuovo scontro con Epic Games

La lunga e turbolenta battaglia legale tra Apple ed Epic Games è tornata al centro dell’attenzione. Il 15 maggio 2025, Epic ha annunciato sui canali ufficiali di Fortnite che Apple ha bloccato l’ultimo aggiornamento della versione iOS del gioco, rendendolo inaccessibile su iPhone e iPad a livello globale.

A darne notizia, tra gli altri, è Variety, confermando che Fortnite non sarà disponibile su App Store né in USA né in Europa, almeno fino a quando Apple non rimuoverà le restrizioni imposte all’app. Una nuova puntata dell’ormai celebre contenzioso che va avanti dal 2020.

Il caso: da Epic vs Apple al blocco di Fortnite

Tutto è iniziato nell’agosto 2020, quando Apple ha rimosso Fortnite dall’App Store. Epic Games aveva infatti integrato un sistema di pagamento alternativo al tradizionale in-app purchase di Apple, sfidando la regola che impone un 30% di commissione su ogni transazione. Da lì è partita una causa antitrust che ha fatto storia nel settore tech.

Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha accusato Apple di comportamento monopolistico e di impedire la concorrenza. La disputa si è protratta per anni tra ricorsi, sentenze e rinvii, con Fortnite rimasto fuori dall’ecosistema Apple.

Sentenza favorevole a Epic (ma Apple prende tempo)

Ad aprile 2025, una svolta: la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple ha violato consapevolmente un’ordinanza del 2021, che le imponeva di non ostacolare i sistemi di pagamento alternativi. Nelle parole della giudice:

“È inaccettabile che Apple continui a limitare la concorrenza.”

Apple ha dichiarato di non condividere la sentenza, ma ha confermato che si atterrà alla decisione, riservandosi di fare ricorso. Sembrava l’inizio di una nuova fase, tanto che Fortnite era pronto a tornare su iOS dopo oltre quattro anni di assenza.

Il blocco dell’aggiornamento iOS e lo sfogo di Tim Sweeney

Tuttavia, qualcosa è andato storto. Apple non ha approvato l’aggiornamento di Fortnite per i dispositivi iOS in tempo utile. Tim Sweeney ha dichiarato su X (ex Twitter) che l’aggiornamento non è stato né approvato né formalmente rifiutato, ma il ritardo ha impedito la pubblicazione globale dell’update previsto per il 17 maggio.

Secondo Epic Games, si tratta di un ostruzionismo silenzioso, che blocca di fatto il ritorno del popolare battle royale su iPhone e iPad.

Fortnite su iOS: una lunga attesa (ancora irrisolta)

Il ritorno di Fortnite su iOS era stato accolto con entusiasmo dai fan. Come riportato da Telex, era dal 2020 che il gioco non era disponibile sui dispositivi Apple. Il blocco attuale rappresenta un nuovo ostacolo per milioni di utenti, nonostante l’app fosse pronta al rilascio anche nell’Epic Games Store europeo, grazie alle nuove normative della Digital Markets Act.

Una battaglia che va oltre Fortnite

Il confronto tra Epic e Apple è uno dei casi simbolo del dibattito globale sull’antitrust digitale. Anche l’Unione Europea ha avviato indagini sulle pratiche di Apple, così come hanno fatto negli ultimi anni la Federal Trade Commission (FTC) e il Dipartimento di Giustizia statunitense.

Come sottolinea The Verge, questa disputa potrebbe modellare il futuro della distribuzione delle app mobile, non solo per i giochi ma per tutti i servizi digitali.

Fonti autorevoli: