Gastrite? Nessun problema c’è la farina d’avena

L’infiammazione della gastrite di solito si verifica a causa della stessa infezione batterica che causa la maggior parte delle ulcere allo stomaco, sebbene anche fattori esterni come il consumo eccessivo di alcol o alcuni antidolorifici possano causarla.

Dolore o bruciore (indigestione) nella parte superiore dell’addome che può migliorare o peggiorare quando la persona mangia.

Vomito e una sensazione di pienezza nella parte superiore dell’addome dopo aver mangiato sono i segni ed i sintomi che la gastrite può causare, anche se ci sono momenti in cui i pazienti non li sviluppano.

Tuttavia, si consiglia di consultare un medico se la persona ha segni e sintomi di gastrite per una settimana o più. In presenza di vomito sanguinante o feci sanguinolente o nere, consultare immediatamente uno specialista.

Per quanto riguarda le cause, La Mayo Clinic ricorda che la gastrite è un’infiammazione del rivestimento dello stomaco, motivo per cui “debolezza o lesioni della barriera mucosa che protegge la parete dello stomaco consentono ai succhi digestivi di danneggiare e infiammare il rivestimento dello stomaco“.

Varie malattie possono aumentarne il rischio, come il morbo di Crohn e la sarcoidosi.

Cosa può portare alla gastrite?

L’infezione batterica da Helicobacter pylori è una delle più comuni nell’uomo in tutto il mondo, solo alcune persone infette sviluppano gastrite o altri disturbi dell’apparato digerente superiore.

I medici ritengono che la vulnerabilità ai batteri possa essere ereditata o essere causata da fattori legati allo stile di vita, come principalmente il fumo e la dieta.

Anche i comuni antidolorifici, come l’aspirina, l’ibuprofene e il naprossene, possono causare sia gastrite acuta che gastrite cronica.

L’uso regolare di questi antidolorifici o l’assunzione in eccesso può ridurre una sostanza chiave che aiuta a preservare il rivestimento protettivo dello stomaco.

Gli anziani sono a maggior rischio di gastrite perché il rivestimento dello stomaco tende ad assottigliarsi con l’età e perché è più probabile che i giovani abbiano un’infezione da H. pylori o malattie autoimmuni.

L’ alcol può irritare e corrodere il rivestimento dello stomaco, rendendolo più vulnerabile ai succhi digestivi. Il consumo eccessivo di alcol ha maggiori probabilità di causare gastrite acuta.

Lo stress grave dovuto a interventi chirurgici importanti, lesioni, ustioni o infezioni gravi può portare a gastrite acuta.

Il corpo attacca le cellule dello stomaco: la cosiddetta gastrite autoimmune si verifica quando il corpo attacca le cellule che compongono il rivestimento dello stomaco.

Questa reazione può deteriorare la barriera protettiva dello stomaco. È più comune nelle persone con altre malattie autoimmuni, come la malattia di Hashimoto e il diabete di tipo 1; può anche essere associato a una carenza di vitamina B-12.