La dieta perfetta per prevenire il cancro al seno

Una buona dieta può aiutare a prevenire il cancro al seno.

Il cancro al seno è un tipo di cancro che si forma nelle cellule del seno ed è attualmente uno dei più comunemente diagnosticati nelle donne.

Secondo le informazioni presentate dall’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno si registrano nel mondo 1,38 milioni di nuovi casi e 458mila decessi per tumore al seno.

Nel nostro Paese, questa malattia rappresenta una delle principali cause di morte nelle donne ed è in preoccupante aumento, soprattutto a causa della sua diagnosi tardiva.

Da qualche anno, il mese di ottobre è stato istituito come mese rosa, che ha lo scopo di prevenirlo e aiutare tutte quelle donne che ne soffrono.

Attualmente, sono stati creati un gran numero di fondi e associazioni che cercano di sostenere le donne e sensibilizzare alla diagnosi precoce.

Sebbene la cosa più consigliabile sia effettuare un check-up una volta all’anno, è stato anche individuato che una buona alimentazione può essere un modo ideale per prevenirlo

Secondo i dati dell’American Cancer Society, un peso e una dieta sani potrebbero aiutare a ridurre il rischio, contrariamente a quanto accadrebbe se si fosse in sovrappeso o obesi.

Per questo motivo è stato studiato in modo eccellente, che una dieta povera di grassi potrebbe essere un’ottima opzione per ridurre il rischio di soffrirne, anche se lo fosse stata, avrebbe una riduzione delle ricadute.

In uno studio effettuato si spiega che la riduzione del 25% delle calorie giornaliere, è stato riscontrato un minor rischio di soffrirne, tuttavia sarebbero necessari ancora ulteriori studi per determinare che questa possa essere un’opzione concreta per ridurre i rischi.

All’interno della situazione, è stato stabilito che il maggior numero di assunzioni in termini di nutrienti può essere l’ideale per questo, forse l’alto apporto di frutta è il più raccomandato.

Gli alimenti principali da introdurre in una dieta quotidiana sono in particolar modo: Verdure, Frutta, Cereali integrali, Pollo, Pesce.

Quelli invece da evitare: Zuccheri, grassi, Carni rosse più raffinate (manzo, maiale e agnello), Carni lavorate (pancetta, hot dog, salumi e hot dog).