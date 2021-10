Barbabietola frutto miracoloso non solo per il cuore

La barbabietola risulta essere un frutto davvero miracoloso e non solo per il cuore.

La barbabietola rossa previene problemi come stitichezza e indigestione, la dietista Eda Balcıer afferma che:

“Quando la barbabietola viene mangiata, fa bene anche al cancro e all’insufficienza cardiaca cronica. Il succo di barbabietola aumenta il livello dei globuli rossi”.

La barbabietola rossa contiene vitamine A, C, E, B6, B12 e K, oltre a minerali come potassio e fosfato, e si sottolinea che è un nutriente efficace in molte malattie.

La barbabietola rossa è molto ricca di vitamina C, una delle vitamine più efficaci sul sistema immunitario.

Gli esperti affermano che:

“Uno dei vantaggi della barbabietola rossa è che è efficace nell’eliminare la carenza di ferro e l’anemia. Il fatto che il succo di barbabietola contribuisca alla formazione del sangue aumentando il livello dei globuli rossi rende questo ortaggio un alimento molto prezioso”.

La barbabietola utile anche per perdere peso

La barbabietola rossa è un alimento ad alto contenuto di polpa, secondo gli esperti:

“Grazie a questa caratteristica, regola i movimenti intestinali. Pertanto, previene problemi come stitichezza, indigestione, gonfiore nell’addome”.

“Se consumato regolarmente e con moderazione, è molto efficace soprattutto nel problema della stitichezza. Trattandosi di un alimento ad alto contenuto di fibre, aumenta la sensazione di sazietà ed è efficace anche nel dimagrimento”.

E’ meglio consumare la barbabietola cruda per evitare che la sostanza chiamata betalaina e vitamina C nella sua struttura venga danneggiata dal calore.