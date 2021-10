iPhone 13 Pro, hacker cinesi lo bucano in 15 secondi

Un team di hacker cinesi è riuscito a hackerare l’iPhone 13 Pro di Apple durante un festival di hacking.

Il team è riuscito a hackerare l’iPhone 13 Pro dal vivo e in soli 15 secondi sfruttando una vulnerabilità in Safari, il browser Web di Apple.

Ogni anno si svolge in Cina la Tianfu Cup, la grande massa degli hacker cinesi. E nell’ultimo concorso, l’iPhone più recente, l’iPhone 13 Pro con l’ultima versione completamente patchata di iOS 15.0.2 per la precisione, è stato hackerato a tempo di record.

Gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità di sicurezza nel browser Internet Safari.

Grazie a questa violazione, sconosciuta al pubblico, sono riusciti rapidamente a scavalcare le difese del browser. È bastato aprire un link corrotto sull’iPhone perché il dispositivo cadesse in balia degli hacker.

Sul palco, il team ha quindi eseguito il codice in modo arbitrario ea distanza senza incontrare resistenza.

Ovviamente l’attacco contro l’iPhone 13 Pro non è stato immaginato nel giro di pochi minuti. Gli hacker del Kunlun Lab hanno lavorato per mesi su come si è sviluppato questo attacco informatico.

Se l’attacco viene schierato in 15 secondi, il suo sviluppo richiede mesi di lavoro da parte di diversi esperti. L’hacking di un iPhone non è quindi alla portata del primo hacker.

Per la sua performance, Kunlun Lab ha vinto un premio di 120.000 dollari. Apple non impiegherà molto a correggere i difetti rivelati dagli hacker.

L’aggiornamento di iOS 15.1, che dovrebbe essere lanciato “la prossima settimana “, dovrebbe includere una serie di correzioni per queste violazioni.