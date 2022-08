Putin ammette: Con una guerra nucleare nessun vincitore

Vladimir Putin ha ammesso la necessità di non iniziare nessuna guerra nucleare, perchè non ci sarebbe nessun vincitore.

Vladimir Putin ha affermato che non ci sono vincitori in una guerra nucleare e ha sottolineato che una guerra del genere non dovrebbe nemmeno iniziare.

Il presidente russo ha espresso questa posizione in una lettera ai partecipanti alla conferenza sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari, che è ospitata presso la sede dell’Onu a New York.

“Partiamo dal fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e (una guerra del genere) non dovrebbe mai iniziare“, ha detto Putin nella sua lettera.

Il suo messaggio alla conferenza, cinque mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, era apparentemente volto a placare le preoccupazioni internazionali dipingendo la Russia come una potenza nucleare “responsabile”.

Ma è in contrasto con le precedenti dichiarazioni che sono state percepite dall’Occidente come velate minacce nucleari.

In un discorso del 24 febbraio per lanciare la “operazione militare speciale“, come Mosca chiama l’ invasione dell’Ucraina, Putin ha fatto riferimento all’arsenale nucleare russo e ha avvertito le potenze straniere che qualsiasi tentativo di intervento “porterebbe a conseguenze tali che non ci sono mai state nella storia“.

La guerra in Ucraina ha portato le tensioni geopolitiche a livelli mai visti dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962, con politici sia in Russia che negli Stati Uniti che parlano pubblicamente del rischio della terza guerra mondiale.

Il direttore della CIA William Burns ha affermato lo scorso aprile che, date le perdite subite dalla Russia in Ucraina, “nessuno di noi può sottovalutare la minaccia” di Mosca di ricorrere all’uso di armi nucleari.

Secondo APE-MPE, la Russia, la cui dottrina militare consente l’uso di armi nucleari in caso di minaccia della “sua esistenza”, ha accusato l’Occidente di aver intrapreso una “guerra per procura” contro di essa, armando l’Ucraina e imponendole sanzioni.

Lo scorso aprile, la Russia ha condotto un primo lancio di prova del suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, che può essere utilizzato in un attacco nucleare contro gli Stati Uniti, sottolineando che prevede di schierare tali missili entro l’autunno.

