Artrite: Ecco tutti i metodi casalinghi per curarla

Per il dolore occasionale da artrite, si possono assumere analgesici o antidolorifici come il paracetamolo o l’aspirina.

Se si soffre di dolori prolungati, si possono assumere medicinali come l’ibuprofene, il naprossene. Questi due sono farmaci antinfiammatori non steroidei in grado di alleviare il dolore e l’infiammazione.

Se si prevedono dolori articolari, si può prendere in anticipo una dose di paracetamolo, ibuprofene o naprossene. Tra i farmaci steroidei narcotici, i pazienti spesso assumono farmaci come l’idrocodone.

Creme antidolorifiche come la crema per l’artrite zostrix, la crema per l’artrite bengay, l’aspercreme, la crema icyhot sono sopravvissute alla prova del tempo nel ridurre i dolori articolari. Queste creme se strofinate sulle articolazioni possono dare un po’ di sollievo.

Ma esistono anche dei rimedi casalinghi naturali per il trattamento del dolore da artrite, proviamo ad analizzarli insieme:

Gli spicchi d’aglio fritti nel burro possono essere mangiati per ottenere un po’ di sollievo dal dolore.

Mezzo cucchiaino di curcuma in polvere mescolato con acqua tiepida può essere assunto tre volte al giorno. Questo trattamento riduce i dolori articolari.

Bere frequentemente tazze di tè ai semi di papaya è una casa efficace per aiutare a far fronte ai dolori articolari.

Un grande cucchiaino di succo di carota mescolato con quantità uguali di succo di limone può essere preso ogni giorno. Questo è un popolare rimedio casalingo per alleviare il dolore.

Si possono prendere ogni giorno due cucchiaini di aceto di mele e due cucchiaini di miele mescolati con un bicchiere di acqua tiepida. Porta sollievo dal dolore.

Il bagno caldo con sale Epsom ricco di magnesio mescolato con l’acqua del bagno aiuta a ridurre il dolore.

Si possono applicare alternativamente impacchi caldi e freddi sull’articolazione dolente. Questo è un rimedio comune e facile per alleviare il dolore.

Strofinare le articolazioni doloranti con aceto caldo può portare sollievo.

Si può preparare uno sfregamento efficace mescolando canfora e mentolo con olio di eucalipto. Questo può essere usato per massaggiare le articolazioni dolorose.

Un unguento preparato con due parti di olio d’oliva e una parte di olio di cherosene può fare miracoli se massaggiato sulle articolazioni doloranti.

Anche un leggero massaggio con olio d’oliva caldo aiuta molto a sopprimere il dolore.

Il modo migliore e più sicuro per ottenere sollievo dal dolore da artrite è massaggiare delicatamente l’area interessata con l’olio da massaggio antinfiammatorio.