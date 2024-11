Google Messaggi si Innova: Backup e Ripristino Nativi in Arrivo

Google Messaggi si prepara a introdurre una funzionalità molto attesa: un strumento nativo di backup e ripristino. Questa novità promette di rivoluzionare l’app di messaggistica, rendendo il salvataggio e il trasferimento delle conversazioni più semplici e sicuri. Finora, Google si è affidata a Google One per gestire il backup delle chat, ma il sistema ha generato confusione tra gli utenti e si è dimostrato poco intuitivo.

Cosa Cambia con il Backup Nativo

Grazie all’analisi del codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi (v20241118_02_RC00), è emerso che la nuova funzionalità consentirà di salvare automaticamente le conversazioni RCS e i contenuti multimediali associati direttamente sull’account Google dell’utente. Il backup sarà gestito con crittografia end-to-end, garantendo un elevato livello di sicurezza e privacy.

Secondo gli screenshot analizzati, l’attivazione del backup sarà semplice: gli utenti potranno accedere alla funzione tramite un popup dopo aver toccato l’icona del profilo. Inoltre, le impostazioni permetteranno di personalizzare l’esperienza, come scegliere di effettuare il backup solo tramite Wi-Fi per risparmiare dati mobili.

Ripristino Automatico delle Chat su Nuovi Dispositivi

Una delle funzionalità più utili sarà il ripristino automatico delle conversazioni su un nuovo dispositivo. Con il backup nativo, quando un utente accede al proprio account Google su un nuovo smartphone, le chat e i contenuti multimediali verranno recuperati automaticamente, eliminando i problemi che molti incontrano con l’attuale sistema basato su Google One.

Perché Questo Aggiornamento È Importante

Finora, il trasferimento delle conversazioni RCS si è dimostrato complicato e poco affidabile. Google One, pur essendo un’opzione valida, non sempre ripristina correttamente i messaggi e spesso viene ignorato durante la configurazione iniziale del dispositivo. Questo nuovo strumento nativo rappresenta una svolta per Google Messaggi, colmando una lacuna che la poneva in svantaggio rispetto ad altre app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, che da tempo offrono opzioni di backup integrate.

Quando Sarà Disponibile?

Secondo le informazioni raccolte, Google è nelle fasi finali dello sviluppo di questa funzionalità. È probabile che l’aggiornamento sarà presto rilasciato per tutti gli utenti, portando un miglioramento significativo all’esperienza d’uso di Google Messaggi.