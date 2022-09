Gran Turismo, confermato anche Orlando Bloom

Il famoso adattamento cinematografico del videogioco Gran Turismo, vedrà nel cast anche la partecipazione di Orlando Bloom.

Cresce il cast per l’adattamento di Gran Turismo, sviluppato da Sony Pictures e PlayStation. Atteso la prossima estate al cinema, il film di Neill Blomkamp (Elysium) vede ora nel cast David Harbour (Stranger Things) , Archie Madekwe (See), Darren Barnet (My First Times) e Orlando Bloom (Signore degli anelli).

Gran Turismo sarà ispirato ad una storia vera

Non sarà basato esclusivamente sulla saga dei videogiochi, Gran Turismo porterà sul grande schermo anche la vera storia di un adolescente appassionato di giochi, che alla fine diventerà un pilota professionista.

Scritto dallo sceneggiatore di American Sniper Jason Hall, il film vedrà Archie Madekwe nel ruolo del giovane prodigio, allenato da un ex pilota interpretato da David Harbour.

Da parte sua, Darren Barnet interpreterà gli assi della guida classificati ai vertici della GT Academy e seccato di assistere all’ascesa di questo nuovo talento. Quanto a Orlando Bloom, interpreterà un marketing manager desideroso di successo e denaro, nel cuore del mondo della velocità.

Secondo The Hollywood Reporter, le riprese del film inizieranno questa settimana in Ungheria, per un’uscita nelle sale il 9 agosto 2023.

fonte@Serieously.com