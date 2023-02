Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo ambientato nell’universo di Harry Potter, ma nel passato, attorno al 18901.

Il gioco permette di creare il proprio personaggio e vivere la sua avventura nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e nel mondo magico circostante. Il gioco, inoltre, offre una grande libertà di esplorazione e di scelta, con diverse missioni principali e secondarie, incantesimi da imparare e usare, creature magiche da incontrare e combattere, oggetti da collezionare e personalizzare.

Hogwarts Legacy recensione dell’universo di Harry Potter (Foto@EpicGames)

Cosa dicono di Hogwarts Legacy

La recensione del gioco è positiva per la maggior parte degli aspetti. Il gioco è ben realizzato graficamente, con ambientazioni dettagliate e fedeli alla saga cinematografica. La colonna sonora è coinvolgente e ricca di riferimenti alle musiche originali. Il gameplay è vario e divertente, con un sistema di combattimento dinamico e intuitivo. La storia è interessante e coinvolgente, con diversi colpi di scena e personaggi ben caratterizzati.

Tuttavia, il gioco presenta anche alcuni difetti. Il gioco richiede una buona scheda grafica per girare al meglio su PC, altrimenti si rischiano cali di frame rate o bug grafici. Il gioco ha anche alcuni problemi tecnici come crash o glitch che possono rovinare l’esperienza. Inoltre, può risultare ripetitivo o noioso dopo un po’, soprattutto se si segue solo la trama principale senza approfondire le missioni secondarie o le attività extra.

In conclusione, Hogwarts Legacy è un gioco consigliato agli amanti della saga di Harry Potter o ai fan dei giochi di ruolo in generale. Il gioco offre un’esperienza immersiva e magica nel mondo creato da J.K. Rowling, con tante possibilità di personalizzazione e divertimento. Tuttavia, il gioco non è privo di difetti tecnici o narrativi che possono infastidire i giocatori più esigenti o critici.

Configurazione base per giocare ad Hogwarts Legacy

La configurazione base per giocare a Hogwarts Legacy sul pc è:

Memoria : 16 GB

: 16 GB Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 (4 GB) CPU : Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 Spazio su disco: 85 GB