I trattamenti alternativi per la depressione

È stato stimato che milioni di persone in tutto il mondo soffrono di depressione e queste statistiche mostrano quanto sia importante scegliere la forma giusta di terapia per curare questa malattia.

I sintomi depressivi sono classificati con la perdita di interesse per le attività quotidiane, perdita di peso, insonnia e sentimenti di inutilità e disperazione.

Questi sintomi sono accuratamente diagnosticati e trattati principalmente attraverso una varietà di farmaci antidepressivi progettati per alleviare o diminuire i sintomi.

Sebbene questa forma di terapia della depressione sia utile per alcuni, molte persone che soffrono di depressione non ottengono risultati così positivi.

Di conseguenza, quando si sceglie un centro per il trattamento della depressione, è necessario iscriversi ad un programma che ricerchi, comprenda e implementi una varietà di trattamenti che si concentrano su più variabili.

Negli Stati Uniti ad esempio esiste un programma di trattamento a doppia diagnosi situato a Clearwater, in Florida, dove medici e terapisti vedono spesso la depressione accompagnata da alcol e/o altre forme di abuso di droghe.

Ciò che questo comportamento indica è che la depressione è un fattore causale nell’abuso di sostanze o che l’abuso di sostanze produce depressione.

In senso spirituale, più una persona diventa egoista, più è lontana dalla sua vera natura o sé interiore. D’altra parte, più sono altruisti, più sono vicini alla loro vera natura.

I medici hanno osservato che i comportamenti di abuso di sostanze sono tra i più egoisti perché tendono a consumare l’individuo, lasciando la persona spiritualmente in bancarotta con sentimenti di disperazione e inutilità.

Di conseguenza, cercando di tirare fuori dalla depressione un paziente senza assistenza spirituale o comprensione, usando esclusivamente farmaci da prescrizione, il recupero è quasi sempre uno sforzo lungo, difficile e spesso infruttuoso.

Perché la psichiatria moderna, con la sua visione che la chimica distorta del cervello è il precursore dei sintomi depressivi, affronta questo complesso dilemma come una “forma d’arte” attraverso i farmaci e la gestione dei farmaci.

Questa “forma d’arte” viene praticata con il protocollo per tentativi ed errori, combinando i farmaci per la depressione e gestendo i livelli di dosaggio fino a quando, soggettivamente, il paziente afferma di provare sollievo.

Sfortunatamente, questa forma di terapia della depressione è inefficace perché i sintomi del disturbo depressivo possono avere molte altre variabili che contribuiscono al disagio, a parte o insieme alla possibilità di uno squilibrio chimico.

Sebbene i farmaci in alcuni o anche molti casi di depressione possano essere utili per mascherare i sintomi, questo corso di trattamento non è progettato per scoprire e risolvere la causa dei problemi.

Quando si sceglie un metodo di trattamento per la depressione, è imperativo scegliere un programma che monitori e studi metodi di trattamento biologico, psicologico, psico-emotivo, situazionale, ambientale e spirituale.

Gli individui che tentano di comprendere le origini della depressione e dei sintomi depressivi non possono ignorare la più elementare delle osservazioni.

A parte la miriade di sintomi che mostra l’individuo depresso, l’unico sintomo comune è il concetto di “perdita di speranza“.

La speranza non è biologica o biochimica, psicologica o ambientale. È un concetto spirituale che non può essere ignorato nel trattamento della depressione. In effetti, dovrebbe essere in prima linea nel protocollo clinico predominante di un piano di trattamento.