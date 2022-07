Il coronavirus ha aumentato i tassi di ansia e depressione

Un rapporto mondiale sulla salute mentale ha confermato l’incidenza del coronavirus sulla nostra salute mentale in particolare sugli stati di ansia e depressione.

Il Global Mental Health Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la salute mentale è la principale causa di disabilità.

I resoconti ufficiali dell’OMS includono una serie di diverse fonti di informazione e spiegano che per un individuo, quando ha una condizione di salute mentale come la depressione, risulta essere la principale motivazione per cui i lavoratori prendono un congedo per malattia.

Spiegano che in effetti, iniziano durante l’adolescenza e sono in gran parte non trattati, con solo una persona su tre in tutto il mondo che riceve assistenza sanitaria per la sua condizione di salute mentale.

Coronavirus e salute mentale

I medici confermano che l’impatto della pandemia sugli esseri umani è stato grave. I tassi di ansia e depressione sono aumentati nel primo anno di circa il 25%, il che significa che circa il 25% in più rispetto a prima soffre di depressione o ansia, che risulta essere un numero enorme.

Le persone con gravi malattie mentali preesistenti avevano maggiori probabilità di contrarre il virus, più probabilità di sviluppare casi gravi di Covid-19 e ancora più probabilità di morire a causa dell’infezione con il virus SARS-CoV-2.

Questi dati sono molto importanti e non sono stati evidenziati a sufficienza, soprattutto per coloro che soffrono di ansia costante, che prima non avevano, o di tristezza, depressione o malumore costanti che prima non avevano, oppure perdere passione e interesse per le cose che prima amavano.

Gli specialisti spiegano che per mantenere una buona salute mentale, si possono intraprendere una serie di passi, incluso rimanere fisicamente attivi, poiché è importante sia per la salute fisica che per quella mentale. Può anche dedicarsi a fare cose divertenti o significative per mantenere la sua salute mentale.