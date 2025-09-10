Il ritorno del latte intero: benefici per la salute e non solo

Latte di mandorla, di avena, di soia: negli ultimi anni abbiamo visto un’ascesa vertiginosa delle alternative vegetali, ma un classico sembra stia riconquistando il suo posto d’onore. Stiamo parlando del latte intero, il “vecchio” latte con il tappo blu, che sta vivendo un vero e proprio ritorno di fiamma. Non sono solo i consumatori a riscoprirlo, ma anche gli esperti di nutrizione che ne evidenziano i benefici.

Secondo un’analisi di NatWest del secondo trimestre 2025, le vendite di latte intero sono aumentate del 2% su base annua. Questo cambiamento riflette una revisione generale delle posizioni su grassi e latticini. Negli anni ’50 e ’60, il latte intero fu demonizzato a causa di studi, come quelli dello scienziato Ancel Keys, che collegavano i grassi saturi a problemi cardiovascolari. Oggi, la prospettiva sta cambiando, supportata da nuove ricerche.

Latte intero: i nuovi studi smentiscono i vecchi preconcetti

La nutrizionista Lisa Gardener, specializzata in digestione e gestione della glicemia, spiega che la percezione del latte intero è cambiata grazie a nuove evidenze scientifiche. Recenti studi suggeriscono che i latticini ad alto contenuto di grassi potrebbero non solo non causare problemi, ma aiutare a prevenire obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Questa visione è sostenuta anche da figure autorevoli come il professor Tim Spector, noto esperto di salute intestinale, che ha apertamente criticato i consigli governativi di preferire il latte scremato, definendoli “spazzatura” nel podcast sulla nutrizione ZOE.

Il dibattito tra latte intero e scremato non si limita al solo contenuto di grassi. A parità di proteine, calcio, iodio e B12, il latte intero contiene naturalmente più vitamina A. È importante notare che il latte scremato presenta un contenuto di zuccheri leggermente superiore (5 g per 100 ml) rispetto al latte intero (4,7 g per 100 ml). I grassi del latte intero, agendo come freno, rallentano l’assorbimento degli zuccheri, aiutando a mantenere più stabili i livelli di glicemia. Questo meccanismo contribuisce anche a un maggiore senso di sazietà, che può essere un valido alleato nella gestione del peso.

Chi dovrebbe preferire il latte intero?

La maggior parte delle persone può includere il latte intero in una dieta equilibrata senza problemi. Tuttavia, alcuni gruppi possono trarne benefici specifici. Le donne in perimenopausa e menopausa, per esempio, possono trovare nel latte intero un valido aiuto per il controllo del peso, poiché l’equilibrio della glicemia diventa particolarmente rilevante in questa fase della vita. In questi casi, il latte intero e altri latticini interi come lo yogurt greco possono essere opzioni vantaggiose per la gestione del peso e il miglioramento della composizione corporea.

In sostanza, il messaggio chiave è di non temere i latticini interi. La ricerca più recente suggerisce che il latte intero può essere benefico per la salute generale, se inserito in una dieta varia ed equilibrata. È fondamentale evitare di etichettare gli alimenti come “buoni” o “cattivi” in assoluto, poiché l’approccio nutrizionale più efficace è sempre personalizzato.

Per approfondire l’argomento e consultare le fonti, si consigliano i seguenti link:

FAQ

Qual è la differenza tra latte intero e scremato? La differenza principale sta nel contenuto di grassi: il latte intero ne ha circa 3,5 g per 100 ml, mentre il latte scremato ne è quasi privo (meno dello 0,5 g). Questo si traduce in un diverso apporto calorico e nutrizionale. Il latte intero contiene più vitamina A e i suoi grassi rallentano l’assorbimento degli zuccheri.

Il latte intero fa ingrassare? Contrariamente a una vecchia credenza, non è detto che il latte intero faccia ingrassare. Il suo maggiore contenuto di grassi conferisce un senso di sazietà più duraturo, riducendo la probabilità di spuntini fuori pasto. L’effetto sulla gestione del peso dipende dalla dieta complessiva e dal proprio stile di vita.

Chi non dovrebbe bere latte intero? Chi ha difficoltà a digerire i grassi o soffre di intolleranze specifiche potrebbe trovare il latte intero meno adatto. Prima di escludere qualsiasi alimento, è sempre consigliabile consultare un nutrizionista o un medico per una valutazione personalizzata, al fine di evitare possibili carenze nutrizionali.