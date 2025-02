Fa parte dei servizi sociali, una figura professionale emerge per la sua capacità di costruire ponti tra individui, famiglie e risorse: l’assistente sociale. Questi professionisti, con la loro competenza e umanità, si trovano quotidianamente ad affrontare storie di vita complesse, vulnerabilità e bisogni spesso inespressi. Al centro della loro missione, come un faro guida, risiede un principio cardine: il segreto professionale.

Ma cosa significa realmente il segreto professionale per un assistente sociale? Perché è così cruciale e come si declina nella pratica quotidiana?

Oltre la Riservatezza: Il Segreto Professionale come Diritto e Dovere

Spesso confuso con la semplice riservatezza, il segreto professionale dell’assistente sociale va ben oltre. Non si tratta solo di un obbligo morale o di una norma deontologica, ma di un vero e proprio diritto-dovere. È un diritto dell’utente del servizio sociale, che ha la facoltà di confidarsi e aprirsi senza timore che le informazioni personali vengano divulgate impropriamente. Allo stesso tempo, è un dovere inderogabile per l’assistente sociale, che si impegna a tutelare la privacy e la dignità della persona assistita.

Come sottolinea l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), il segreto professionale è un elemento essenziale per costruire una relazione di fiducia tra assistente sociale e utente. Senza questa fiducia, sarebbe impossibile instaurare un dialogo aperto e sincero, comprendere appieno i bisogni e progettare interventi efficaci. (Fonte: Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali)

Il segreto professionale, quindi, non è un mero tecnicismo, ma il fondamento etico su cui si basa l’intera professione. È la garanzia che le informazioni sensibili, spesso dolorose e intime, condivise durante un colloquio o un percorso di aiuto, rimarranno protette e utilizzate esclusivamente per il bene della persona assistita.

Cosa Rientra nel Segreto Professionale? Un Perimetro Ampio e Definito

L’ambito del segreto professionale è ampio e ben definito. Riguarda tutto ciò che l’assistente sociale viene a sapere nell’esercizio della sua professione, sia direttamente dall’utente, sia indirettamente attraverso documenti, colleghi o altri professionisti coinvolti. Questo include:

Informazioni personali: dati anagrafici, situazione familiare, condizione economica, stato di salute, orientamento sessuale, credo religioso, opinioni politiche, ecc.

dati anagrafici, situazione familiare, condizione economica, stato di salute, orientamento sessuale, credo religioso, opinioni politiche, ecc. Motivazioni della richiesta di aiuto: le ragioni che spingono una persona a rivolgersi ai servizi sociali, le difficoltà che sta affrontando, i problemi che la affliggono.

le ragioni che spingono una persona a rivolgersi ai servizi sociali, le difficoltà che sta affrontando, i problemi che la affliggono. Contenuto dei colloqui: ciò che viene detto durante gli incontri, le confidenze, le emozioni espresse, i vissuti personali.

ciò che viene detto durante gli incontri, le confidenze, le emozioni espresse, i vissuti personali. Documentazione: relazioni, verbali, progetti di intervento, valutazioni, e qualsiasi altro documento prodotto o acquisito dall’assistente sociale.

relazioni, verbali, progetti di intervento, valutazioni, e qualsiasi altro documento prodotto o acquisito dall’assistente sociale. Informazioni provenienti da terzi: notizie, segnalazioni, pareri di altri professionisti, familiari, conoscenti, ecc.

In sostanza, ogni informazione che possa identificare o rendere riconoscibile la persona assistita e che sia legata al rapporto professionale è coperta dal segreto.

Le Deroghe al Segreto Professionale: Quando e Perché è Possibile Infrangerlo

Sebbene il segreto professionale sia un principio inderogabile, esistono limitate e ben precise eccezioni in cui è consentito, e a volte obbligatorio, infrangerlo. Queste deroghe sono previste dalla legge e dal Codice Deontologico degli Assistenti Sociali e sono sempre motivate dalla necessità di tutelare interessi superiori, come la vita, l’integrità fisica o psichica della persona assistita o di terzi, in particolare minori e persone vulnerabili.

Le principali deroghe al segreto professionale sono:

Consenso informato dell’utente: se l’utente esprime esplicitamente il consenso alla divulgazione di specifiche informazioni, l’assistente sociale può venir meno al segreto, sempre nel rispetto della volontà e dell’interesse della persona assistita.

se l’utente esprime esplicitamente il consenso alla divulgazione di specifiche informazioni, l’assistente sociale può venir meno al segreto, sempre nel rispetto della volontà e dell’interesse della persona assistita. Obbligo di segnalazione o denuncia: in determinate situazioni previste dalla legge, come ad esempio in caso di reati perseguibili d’ufficio (maltrattamenti, abusi su minori, violenza domestica, ecc.) o di situazioni di grave pericolo per l’utente o per altri, l’assistente sociale ha l’obbligo di segnalare o denunciare la situazione alle autorità competenti. In questi casi, la legge prevale sul segreto professionale.

in determinate situazioni previste dalla legge, come ad esempio in caso di reati perseguibili d’ufficio (maltrattamenti, abusi su minori, violenza domestica, ecc.) o di situazioni di grave pericolo per l’utente o per altri, l’assistente sociale ha l’obbligo di segnalare o denunciare la situazione alle autorità competenti. In questi casi, la legge prevale sul segreto professionale. Stato di necessità: in situazioni eccezionali e urgenti, in cui sia necessario agire immediatamente per evitare un danno grave e imminente alla persona assistita o a terzi, l’assistente sociale può rivelare le informazioni strettamente necessarie per far fronte all’emergenza.

in situazioni eccezionali e urgenti, in cui sia necessario agire immediatamente per evitare un danno grave e imminente alla persona assistita o a terzi, l’assistente sociale può rivelare le informazioni strettamente necessarie per far fronte all’emergenza. Testimonianza in giudizio: in alcuni casi, l’assistente sociale può essere chiamato a testimoniare in tribunale. Tuttavia, anche in questa situazione, il segreto professionale è tutelato e l’assistente sociale può opporsi a rispondere a domande che violino il segreto, salvo che il giudice non disponga diversamente per motivi di giustizia.

È fondamentale sottolineare che le deroghe al segreto professionale sono sempre interpretate in modo restrittivo e devono essere motivate e documentate con attenzione. L’assistente sociale deve sempre valutare attentamente la situazione, soppesare gli interessi in gioco e agire con la massima prudenza e responsabilità, cercando di minimizzare il più possibile la violazione del segreto e tutelando al massimo la dignità e la privacy della persona assistita.

Il Segreto Professionale nell’Era Digitale: Nuove Sfide e Responsabilità

L’avvento dell’era digitale e l’utilizzo sempre più diffuso di strumenti informatici e telematici nella professione di assistente sociale pongono nuove sfide e responsabilità in relazione al segreto professionale. La dematerializzazione dei documenti, la comunicazione via email o messaggistica, l’utilizzo di piattaforme online per la gestione dei casi e la condivisione di informazioni, se da un lato possono facilitare il lavoro e migliorare l’efficienza dei servizi, dall’altro lato aumentano i rischi di violazione del segreto professionale.

È quindi fondamentale adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i dati personali degli utenti, sia a livello tecnologico (password robuste, crittografia, firewall, ecc.) sia a livello organizzativo (procedure interne, formazione del personale, ecc.). Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione alla comunicazione online, evitando di inviare informazioni sensibili via email non protetta o di utilizzare piattaforme non sicure.

L’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali raccomanda di utilizzare sempre canali di comunicazione sicuri e criptati per lo scambio di informazioni sensibili e di sensibilizzare gli utenti sui rischi connessi all’utilizzo di internet e dei social media in relazione alla privacy e alla protezione dei dati personali. (Fonte: CNOAS – Linee guida per l’utilizzo delle tecnologie digitali)

Conclusioni: Il Segreto Professionale, Garanzia di Umanità e Professionalità

In conclusione, il segreto professionale dell’assistente sociale non è solo un obbligo giuridico o deontologico, ma un valore etico fondamentale che permea l’intera professione. È la garanzia di fiducia che permette agli utenti di aprirsi e chiedere aiuto senza timore, è la condizione necessaria per costruire relazioni significative e interventi efficaci, è la testimonianza di umanità e professionalità che contraddistingue il lavoro dell’assistente sociale.

Oggi la privacy è costantemente minacciata, il segreto professionale dell’assistente sociale assume un valore ancora maggiore. È un baluardo a difesa della dignità e dei diritti delle persone più vulnerabili, un principio irrinunciabile per un servizio sociale autenticamente umano e rispettoso.