Il vaiolo delle scimmie arriva dal Regno Unito

La British Health Security Agency ha annunciato che il primo caso di virus del vaiolo delle scimmie in Inghilterra proveniva da un cittadino che aveva contratto l’infezione prima di tornare nel Paese dalla Nigeria.

Il primo paziente che ha contratto il vaiolo delle scimmie

L’agenzia ha aggiunto che il paziente sta ricevendo le cure mediche necessarie presso l’Unità di malattie infettive presso la Guy and St Thomas Foundation dell’Autorità sanitaria nazionale britannica a Londra.

Il vaiolo delle scimmie è una rara malattia virale che è stata scoperta per la prima volta tra gli esseri umani nel 1970 nella Repubblica del Congo, ed era in un bambino di nove anni, e poi ha continuato a diffondersi in diverse regioni, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e è di origine animale, viene trasmessa dalle scimmie all’uomo e si trova in aree remote vicino alle foreste tropicali e alle foreste pluviali dell’Africa centrale.

Sebbene il vaiolo sia stato eradicato dal 1980, il vaiolo delle scimmie appare ancora sporadicamente in queste aree e i suoi sintomi sono simili a quelli del vaiolo ma sono meno gravi.

L’infezione da vaiolo delle scimmie è suddivisa in fasi, le prime durano 5 giorni e mostrano febbre, mal di testa doloroso, linfonodi ingrossati, mal di schiena e debolezza, quindi iniziano a comparire nuovi sintomi come un’eruzione cutanea.

I sintomi del vaiolo delle scimmie durano da 14 a 21 giorni e il periodo di incubazione del virus varia da 6 a 16 giorni.

Per quanto riguarda le probabilità di morte per infezione da vaiolo delle scimmie, esse variano, ma non superano il 10% nei casi documentati.

Vale la pena notare che non esistono farmaci specifici per curare questa malattia, ma la sua diffusione può essere controllata.

In passato, è stato dimostrato che la vaccinazione contro il vaiolo è efficace all’85% nella prevenzione del vaiolo delle scimmie.

Tuttavia, questo vaccino non è più disponibile per il pubblico in generale dopo la vaccinazione con esso è stato interrotto in seguito all’eradicazione del vaiolo dal mondo. In ogni caso probabile che una precedente vaccinazione contro il vaiolo porti a un decorso più lieve della malattia.

Il vaiolo delle scimmie è molto meno contagioso del coronavirus o dell’influenza, richiede uno stretto contatto per la trasmissione del virus e il rischio generale per il pubblico è molto basso e di solito è una malattia lieve e autolimitante che guarisce la maggior parte delle persone in pochi settimane.