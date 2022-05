Le complicanze del diabete che forse non conosci

Il diabete è una malattia causata dall’incapacità del tuo corpo di creare insulina. Questa incapacità ostacola il naturale processo di trasformazione dei carboidrati in energia.

Come si sviluppa il diabete

Poiché il diabete interrompe le normali funzioni del corpo, ci sono molte complicazioni di questa malattia che possono verificarsi se quest’ultima non viene curata o nei casi più gravi della malattia.

Se ti è stato diagnosticato il diabete, dovrai lavorare a stretto contatto con il tuo medico per sviluppare un piano d’azione che sia il migliore per te.

Puoi scegliere farmaci o puoi scegliere trattamenti naturali. In ogni caso, una dieta sana e un regolare esercizio fisico saranno una parte importante della gestione del diabete.

Una volta che ti è stato diagnosticato il diabete, è importante gestire la malattia per ridurre al minimo la possibilità di soffrire di complicanze del diabete .

Complicanze e malattie sviluppate dal diabete

Il diabete può causare l’insorgenza di altre malattie. Alcune delle malattie che possono essere causate dalle complicanze del diabete sono più gravi del diabete stesso. Diamo un’occhiata ad alcune delle complicazioni che possono derivare dal diabete:

Complicanze oculari: uno dei sintomi del diabete è la vista offuscata causata dall’assunzione di liquidi da altri tessuti da parte del corpo per compensare la perdita di insulina. Le persone che hanno il diabete sono a più alto rischio di cecità.

Malattie cardiache: le complicanze del diabete aumentano il rischio di malattie cardiache nelle persone con diabete.

Ictus: le complicanze del diabete pongono anche il diabetico a un rischio maggiore di ictus.

Malattie renali: i sintomi del diabete fanno sì che i reni lavorino più del normale. Ciò può far sì che i reni non filtrino adeguatamente i prodotti di scarto e potrebbe portare a insufficienza renale.

Neuropatia e danno ai nervi: una delle complicazioni più comuni per il diabetico è il danno ai nervi che collegano il midollo spinale ai muscoli, alla pelle, ai vasi sanguigni e ad altri organi.

Piedi: a causa dei danni ai nervi e della cattiva circolazione causati dal diabete, molte persone sviluppano problemi ai piedi.

Pelle: molte persone con diabete soffrono di disturbi della pelle. Questi disturbi sono spesso un’indicazione che una persona ha il diabete. I disturbi della pelle possono essere prevenuti e curati.

Gastroparesi: questa malattia si verifica se i nervi dello stomaco sono danneggiati e fa sì che lo stomaco impieghi troppo tempo per svuotare il suo contenuto.

Le persone che soffrono di gastroparesi spesso avvertono bruciore di stomaco, nausea, sensazione di sazietà all’inizio di un pasto, perdita di peso, vomito di cibo non digerito, gonfiore, perdita di appetito, reflusso gastroesofageo e persino spasmi all’interno della parete dello stomaco.

Depressione: molte malattie e malattie possono causare depressione alle persone. La sensazione di non avere il controllo sul proprio corpo può spesso portare le persone a un falso senso di fallimento e disperazione.

La gestione del diabete è un fattore chiave per determinare se la malattia porterà a malattie più gravi. Il modo migliore per mantenere il controllo è formulare un piano di gestione con il proprio medico, che dovrebbe consistere in un piano di trattamento, una dieta sana ed esercizio fisico regolare.

Anche se non ti è stato diagnosticato il diabete, è importante iniziare uno stile di vita sano che includa una dieta sana e un regolare esercizio fisico in modo da evitare le complicazioni del diabete e da poter vivere una vita normale e sana.