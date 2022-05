C’è un legame tra lattici ed una grave malattia

Sebbene la relazione tra l’assunzione di latticini e il rischio di sviluppare il cancro non sia stata ancora scientificamente provata in modo conclusivo; Studi recenti condotti in questo campo hanno indicato che mangiare latticini può ridurre l’incidenza del cancro del colon-retto e aumentare il rischio di cancro alla prostata.

Che legame c’è tra latticini e cancro alla prostata

Questi risultati potrebbero non essere veri per le società non occidentali che hanno abitudini alimentari diverse per quanto riguarda il consumo di latte, così come la capacità dei corpi non occidentali di digerire e assorbire questo tipo di prodotto;

I cinesi, ad esempio, non consumano grandi quantità di formaggio e burro, e mangiano latte e yogurt in quantità molto inferiori rispetto alle società occidentali, e la loro capacità di digerire i latticini non è del tutto buona a causa della mancanza dell’enzima lattasi, che aiuta a digerire lo zucchero del latte noto come lattosio.

Per esaminare questa relazione tra l’assunzione di latticini e il rischio di sviluppare il cancro tra i cinesi, un team di ricercatori dell’Oxford Institute of Public Health, dell’Università di Pechino e dell’Accademia delle scienze mediche in Cina ha condotto uno studio che ha coinvolto più di 510.000 persone nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 79 anni nel periodo dal 2004 al 2008, e copriva dieci diverse regioni geografiche della Cina.

Conducendo un questionario sui partecipanti lo studio riportato dalla rivista scientifica “BMC Medicine” ha rivelato che il 20% dei partecipanti mangia latticini su base giornaliera, l’11% su base mensile e il 69% no normalmente mangiare.

Nel periodo di studio sono stati registrati 29.277 mila casi di cancro tra i partecipanti; Tra questi, 6.282 tumori del polmone, 2.582 tumori della mammella, 3.577 tumori dello stomaco, 3.350 tumori del colon-retto e 3.191 tumori del fegato.

È stato riscontrato che le persone che mangiano regolarmente latticini hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al fegato e al seno. Mangiare 50 grammi di latticini al giorno aumenta il rischio di entrambi i tipi rispettivamente del 12% e del 17%.

Lo studio, riportato dal sito web Medical Express, specializzato in scienze mediche, non ha trovato una relazione tra il consumo di latticini e il cancro alla prostata, al colon-retto o qualsiasi altro tipo di cancro incluso nella ricerca.

Sebbene lo studio non riveli una chiara relazione causale tra consumo di latticini e cancro; Il team di ricerca afferma che esistono diversi meccanismi biologici accettati che possono spiegare la relazione tra cancro e prodotti lattiero-caseari.